Komise rozhodčích pod Chovancovým vedením se ještě kompletně nesešla. Žádné problémy nejsou, tvrdí nový šéf

„Já jeho odchod moc nepochopil. Jeho první dotaz byl, kdo bude dělat zapisovatele a druhý, proč na jednání není pan (Petr) Mlsna, který v tu dobu ještě nebyl kooptován do komise a navíc byl na dovolené. Dostal odpověď na tyto dvě otázky, pak se zvednul a odešel. Od té doby jsem ho neviděl. Je na dovolené a čekám, až se ozve,“ vrátil se k odchodu Romana Hrubeše z jednání sám Chovanec na úterní tiskové konferenci a pokračoval: "Projekt videorozhodčího to v žádném případě neohrozí. To jsem sám garantoval, když jsem přijal tuto funkci. Chtějí to všechny kluby. Já sám považuji video za jednu z pozitivních myšlenek, které v poslední době zasáhly český fotbal, a věřím, že se nám to bude dařit dále rozvíjet. Je to samozřejmě především otázka financí, ale věřím, že se bude dařit postupně zvyšovat počet zápasů."

Pro začátek by se mohlo jednat o tři zápas v jednotlivých kolech, ve kterých by mohl být přítomen i videorozhodčí a jednalo by se konkrétně o ty zápasy, které by vysílala O2 TV Sport, která má k dispozici potřebný přenosový vůz. Ředitel LFA Tomáš Bárta už stihl zaslat žádost o toto Mezinárodní pravidlové komisi IFAB. V 1. kole, jež je na programu již tento víkend, by se jednalo o duely Dukla Praha vs. Plzeň, Sparta Praha vs. Opava a Olomouc vs. Slavia Praha. "Jsme v úzkém kontaktu s panem Bártou, který je od začátku u tohoto projektu. Neobávám se, že by došlo k nějakému problému," řekl k tomu Chovanec.

Na zasedání rozhodcovské komise dorazili i dva členové výkonného výboru FAČR. Mezi nimi i Damková

Není rozhodně bez zajímavosti, že na úvodním zasedání nové rozhodcovské komise byli přítomní i dva členové výkonného výboru FAČR, kteří však rozhodně nejsou členy právě komise dohlížející na muže a ženy s píšťalkou. Jednalo se o bývalé sudí Dagmar Damkovou, jež je jak známo životní partnerkou kontroverzního asociačního místopředsedy Romana Berbra, a Miroslava Libu.

Chovanec hodlá totiž s Damkovou spolupracovat i proto, že má zkušenosti z Mezinárodní fotbalové federace FIFA a Evropské fotbalové unie UEFA, kde je jednou z členů komise rozhodčích. "Chci se obklopit odborníky. Paní Damková nám může přinášet informace z FIFA a UEFA hned za čerstva a nemusíme čekat, až k nám se zpožděním přijdou materiály. Proto k nám bude docházet podle naší potřeby. Pan Liba zase školí rozhodčí na nižších úrovních, proto se občas bude účastnit jednání komise. Navíc si myslím, že bude dobře, když výkonný výbor FAČR bude mít přehled, jak komise pracuje," okomentoval Chovanec účasti těchto dvou osob na prvním zasedání Komise rozhodčích.

Chovanec doufá "v dobré klima" a chce více českých sudí na mezinárodní scéně

Protože v těchto dnech jsou rozhodčí plně koncentrováni na nadcházející fotbalový ročník, Jozef Chovanec věří, že poslední poněkud divočejší dění v rozhodcovské komisi jejich koncentraci nikterak nenaruší. "Chci mít mezi sudími dobré klima. Budu se k nim snažit být maximálně otevřený a informace, které pro ně budou důležité, dostanou přímo od nás. Chci, aby cítili podporu. Samozřejmě musí být pod tlakem a necítit, že mají své jisté, ale chceme jim dát prostor i na vlastní vyjádření," řekl Chovanec, jenž tak tedy nebude sudím bránit, aby své výkony okomentovali ihned po utkáních. Bude při tom záležet na samotných rozhodčích, jestli budou chtít s novináři krátce po zápasech hovořit.

Dalšími cíly Jozefa Chovance pak jsou nejen hledat nové talenty, ale i dostat na mezinárodní listinu sudích, kteří pak mají možnost pískat v evropských pohárech a na další mezinárodní scéně, více tuzemských rozhodčí. "Úroveň českých rozhodčích byla vždy dobrá, vídali jsme je i na vrcholných akcích a na tom bychom chtěli zapracovat, abychom je mohli vidět i na evropské scéně včetně skupinové fáze Ligy mistrů. Musíme vychovat nové rozhodčí. Všichni vidí jen ligu, ale nikdo nevnímá, jestli máme sudí i v nižších ligách. Já se budu snažit být v maximálním kontaktu s komisemi v Čechách a na Moravě, abych měl ucelené informace. My jsme jako komise především servis pro rozhodčí a musíme jim vytvářet maximální podmínky pro to, aby mohli ukázat, že na to mají," dodal k tomu Chovanec.