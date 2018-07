Dočká se fotky s Lukašenkem? Maradona již šéfuje běloruskému klubu

— Autor: -ddh / EuroZprávy.cz

Brest (Bělorusko) - Během před pár dny skončeného fotbalového světového šampionátu v Rusku se toho o bývalém legendárním argentinském fotbalistovi Diegu Maradonovi psalo hodně a to především o jeho stylu oslav gólů a vítězství, které si na své konto připsala na mundialu argentinská reprezentace. Třeba během duelu Argentiny s Nigérií byly kamery právě na něj často zaměřovány a svět tak mohl sledovat, že má v sobě tento svéráz ještě něco svéráznějšího v podobě drog a proto tak nemusel být nikterak překvapen z toho, že při emotivních oslavách ukazoval v lidem v jeho okolí prostředníčky, stejně tak ani z toho, že po tomto zmiňovaném zápase musel být hospitalizován. Nyní se o této kontroverzní osobnosti mluví znovu a to proto, že byl v úterý oficiálně uveden do funkce předsedy běloruského klubu Dinamo Brest. Při této příležitosti si tak neodpustil další poněkud kontroverznější větu: "Chci si pořídit fotku s Lukašenkem. Doufám, že se stane naším fanouškem." Narážel tak na fakt, že právě běloruský prezident, jenž je označován jako "poslední diktátor v Evropě", je velkým fanouškem nejen fotbalu, ale vlastně sportu vůbec.