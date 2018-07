Návrat do Chelsea? Hvězdný Čech bude možná působit na známé adrese

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Italskou Neapol sice odmítl, ale i tak se brankář Petr Čech možná přestěhuje. Tedy přestěhuje, ono by to bylo pouze v rámci Londýna. Svůj Arsenal by po třech sezonách vyměnil za důvěrně známý stadion Stanford Bridge, kde za místní Chelsea vyhrál čtyřikrát Premier League, Ligu mistrů i Evropskou ligu.

Přestup by dával smysl. Nový trenér Arsenalu Unai Emery si do branky přivedl Němce Bernda Lena z Leverkusenu. Naopak Chelsea dost možná opustí aktuální jednička Thibaut Courtois. O něho má eminentní zájem slavný Real Madrid.

„Svoji budoucnost zatím neřeším. Moje budoucnost je v Arsenalu, kde mám ještě rok smlouvu. Jediné, na co se připravuji, je boj o místo brankářské jedničky. Jsme tam tři velcí konkurenti v momentální situaci, uvidíme, jak to bude za pár týdnů," řekl v červnu médiím šestatřicetiletý gólman.

Čech již dříve prohlásil, že by rád pokračoval v prestižní anglické Premier League a návrat do týmu, kde strávil jedenáct úspěšných sezon, by byl logickým krokem.