Mercedes se s Hamiltonem dohodl na prodloužení smlouvy o 2 roky. Kolik ho to bude stát?

"Tohle prodloužení smlouvy je v podstatě formalitou, jelikož jsme si s Totem sedli během zimy. Proto je příjemné, že to můžeme podepsat, oznámit a pokračovat v byznysu dál jako obvykle," uvádí Hamilton.

"Součástí závodní rodiny McLarenu jsem už 20 let a nikdy jsem uvnitř týmu nebyl šťastnější, než jsem právě nyní. Jsme oba na stejné vlnové délce na trati i mimo ni a těším se na další vítězství v budoucnu a na to, že na třícípou hvězdu vrhnu ještě více světla. Pevně věřím, že Mercedes je pro nadcházející roky tím správným místem. Už se nemůžu dočkat toho, co v příštích 2,5 letech společně dokážeme," hodnotí úřadující mistr světa.

