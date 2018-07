Na ČT přeci jen nějaký fotbal zbyde. Mimo jiné nabídne jeden zápas z každého kola české ligy i finále Ligy mistrů

Inzulin 30 minut před jídlem? To už není třeba

Celosvětový trend přichází i do České republiky. I tuzemští fotbaloví fanoušci si budou muset připlatit, pokud budou chtít sledovat na svých televizních obrazovkách prestižní fotbalová utkání. Konkrétně si budou muset zakoupit stanici O2 TV Sport, která od příštího ročníku pokryje každé ligové kolo hned třemi přímými přenosy, přičemž další utkání budou streamovany živě HD na internetu. Veřejnoprávní televize bude tou, která bude mít právo odvysílat jedno utkání, jež má být z každého kola vysílatelné na volně šířitelném kanále.

Dlouho nebylo jasné, jestli na ČT příští sezónu bude k vidění vůbec nějaký prvoligový fotbal, nyní se už ví, že právě na veřejnoprávních obrazovkách bude k vidění každý týden v pátek. Kromě tedy 1. kola, kdy se na ČT objeví zmiňovaná pondělní dohrávka Ostrava vs. Jablonec. Vedle toho najde divák na ČT v příští sezóně přímý přenos finále Ligy mistrů i Superpoháru UEFA. V dohodě s O2 TV je i opce na další ročníky.

"Fotbal je i nadále pevnou součástí vysílání České televize. Po mistrovství světa, které na ČT sport sledovaly více než čtyři milióny diváků, nabídneme už od příštího týdne pravidelné přenosy z nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Nad to jsme získali vysílací práva na finále Ligy mistrů i sestřihy nejlepších momentů Ligy mistrů. Pro ČT sport se nám rovněž podařilo získat finále Superpoháru UEFA. Fanoušci tak ve volném vysílání o fotbal nepřijdou," říká k chystanému fotbalovému vysílání na ČT její šéf Petr Dvořák. Že budou na ČT přítomny páteční předehrávky české ligy i v přespříštím ročníku, tak to je již také dohodnuto. Diváci pak samozřejmě nepřijdou ani tradiční magazíny Fotbal Extra a Dohráno.

Do O2 TV přestupuje Hrdlička, bude mít vlastní talk show

Placená komerční O2 TV Sport chce přilákat diváky i novými tvářemi v jejich řadách. Proto k sobě přitáhla Michala Hrdličku, sportovního komentátora, jenž má za sebou působení v TV Nova či Digi TV. V novém působišti se Hrdlička bude věnovat české nejvyšší soutěži a Ligy mistrů, na kterou televize taktéž získala na další tři sezóny právo. Mimo to pak bude uvádět i svou sportovní talk shoe s názvem "Česká ulička Michala Hrdličky".

Výkonný ředitel O2 TV Sport Marek Kindernay mluví o historickém momentu, když vedle tří přímých přenosů přinese televize divákům další utkání v multidimenzi. "Je to historický moment, kdy umožníme fanouškům všech klubů v první lize, aby živě sledovali výkony svých oblíbenců. Samozřejmě se to týká i nadstavbové části, kde se odehrají skupiny o titul, o postup do Evropské ligy a o udržení," říká konkrétně.