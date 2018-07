Fanoušci AC Milán slaví. Jejich klub může zase hrát Evropskou ligu

— Autor: -ddh / EuroZprávy.cz

Lausanne/Řím - Fotbalisté italského AC Milán opět mohou nastoupit do Evropské ligy a to už od nadcházející sezóny 2018/19. Sportovvní mezinárodní arbitráž CAS totiž klubu zrušila trest, jenž toto klubu zakazoval a to kvůli tomu, že porušil pravidla tzv. finančního fair play. Podle původního verdiktu si tak mělo tuto evropskou soutěž místo tohoto milánského celku zahrát Bergamo.