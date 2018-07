Změní český fotbalista na Ostrovech dres? Z Brightonu by mohl přestoupit do Hullu

Protože druhá nejvyšší anglická liga oproti té nejvyšší, jejíž start je naplánován na 10. srpna, začíná již během tohoto víkendu, je logické, že právě účastník druhé ligy Hull City, který by se chtěl co nejrychleji vrátit mezi elitu, hledá posilu do útoku. A proto si kouč tohoto celku Nigel Adkins mimo jiné vyhlédl i českého fotbalistu Jiřího Skaláka.

Pro tohoto bývalého hráče Sparty, Brna, Slovácka či Mladé Boleslavi by to mohl znamenat restart kariéry, neboť je sice veden jako hráč Brightonu, ovšem málokdy se podívá na lavičku mezi náhradníky, natož pak přímo do základní sestavy. Do karet tohoto transferu by mohl hrát i fakt, že Skalákovi zbývá podle smlouvy odehrát v jihoanglickém Brightonu ještě rok.

Pokud Hull opravdu o Skálaka stojí, je teď na něm, jestli zvýší nabídku tak, aby byla nejen pro Brighton, ale i pro Skaláka zajímavá. Druholigový Hull to myslí s návratem do Premier League skutečně vážně, dokládá to hned několik letních posil který získal. Mezi ně zatím patří Eric Lichaj, David Milinkovic, Reece Burke, Jordy de Wijs, Todd Kane a George Long.