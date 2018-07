Anglická fotbalová legenda ukončí kariéru, píší britská média. Stane se expertem Sky Sports?

Černý scénář: Evropa se hroutí, lidé končí na ulici. Co by se stalo, kdyby padlo euro?

Fotbaloví fanoušci mají tvář Johna Terryho spojenou především s londýnskou Chelsea, kde působil coby tamní kapitán dlouhá léta. Navíc se dá říct, že je tento západolondýnský celek jeho domovským, neboť prošel i zdejší mladežnickou akademií. Během svého působení v Cheslea ddokázal s tímto klubem vyhrát hned pět mistrovských titulů, čtyřikrát FA Cup, třikrát Ligový pohár a vedle toho všeho po jednom triumfoval jak v Evropské lize, tak i v Lize mistrů. Celkem nastoupil John Terry v dresu týmu Blues do více než 500 zápasů.

Kapitánskou pásku nenosil John Terry pouze na klubové úrovni, ale i na té reprezentační, kde sice odehrál mistrovství světa i Evropy, na nějaký výraznější úspěch v národním dresu ale nikdy nedosáhl.

Naposledy se tento veterán anglického fotbalu pokusil pomoct Aston Ville k jejímu návratu do nejvyšší Premier League, nepodařilo se mu to však a proto tak ani nedošlo k prodloužení kontraktu s tímto celkem. Podle posledních zpráv si sice Terry nemůže stěžovat, že by snad nabídky nepřicházely a že by snad byl zájem o jeho sluby malý, i tak ale spíše dojde k definitivnímu ukončení jeho hráčské kariéry.

Zájem tak o jeho služby má především britská televizní stanice Sky Sports, se kterou rozvázal spolupráci Thierry Henry a právě John Terry by mohl být dostatečniou náhradou za Francouze v roli experta. A proto není divu, že televize nabízí Terrymu, jak se tak šušká ve fotbalovém zákulisí, nemalé finanční prostředky. Díky nim by tak mohl být spolupracovníkem takových legend jakými jsou Jamie Carragher a Gary Neville, tedy hráčů, se kterými nastupoval v národním týmu.

Deník The Sun dodává, že o budoucnosti Johna Terryho, jenž je v současnosti na dovolené v Portugalsku, ještě není nic rozhodnuto. Momentálně se sám fotbalista rozmýšlí co dál.