Fotka s prezidentem ho stála draho. Němec už nebude reprezentovat

Záložník, jenž na klubové úrovni aktuálně působí v londýnském Arsenalu, ve svém prohlášení pokračoval následovně: "Když jsem se s Grindelem setkal, abych celou záležitost vysvětlil, tak moje názory shazoval a zajímal ho jen jeho politický pohled," přidal Özil. "V očích Grindela a řady fanoušků jsem Němec, jen když se vyhrává. Když se prohrává, jsem imigrant. Narodil jsem se a vyrostl v Německu, tak proč pro lidi nejsem Němec? A už vůbec nechci mluvit o tom, kolik výhrůžek a nenávistných zpráv jsem já a moje rodina dostali," napsal Özil a pokračoval: "Ale Grindelovo chování mě nepřekvapuje, protože když byl členem parlamentu, tak tvrdil, že multikulturní společnost je mýtus a celoživotní lež."

Všechno to začalo v květnu, kdy se dva němečtí hráči s tureckými kořeny setkali právě s tureckým prezidentem Erdoganem, kterého tak měli podpořili krátce před tureckými prezidentskými volbami. Jednalo se kromě Mesuta Özila i o dalšího německého reprezentanta lkay Gündogan. Jakýkoliv politický podtext této ožehavé fotografie však oba popírají.

Přitom je na fotce vidět, jak Erdoganovi předali dresy, na nichž bylo viditelně napsáno "svému prezidentovi".

"Vyrůstal jsem v Německu, má rodina je pevně zakořeněná v Turecku. Mám dvě srdce, jedno německé a jedno turecké. Když jsem byl malý, matka mě vedla k úctě a tomu, abych nikdy nezapomněl, odkud pocházím," napsal Özil konkrétně týden po skončení letošního světového šampionátu v Rusku, kde Němci nejspíše vlivem nedobré atmosféry v týmu i kvůli této kauze skončili již ve skupině, kde byli poslední a obhájci titulu mistra světa tak odjeli z Ruska mezi prvními.

Özil také připomněl, že s tureckou hlavou státu, která v současnosti po volbách získala v Turecku větší moc, než měla doposud, se v minulosti viděl osobně hned několikrát. Ve zmiňovaném letošním květnu se tak stalo během charitativní a vzdělávací akci, jež se konala v Londýně. "I když to německá média podávala jinak, pravda je taková, že kdybych se s prezidentem nesešel, byla by to neúcta ke kořenům mých předků, kteří by dnes byli pyšní na to, kam jsem se dostal. Je mi jedno, kdo je prezident, záleží na tom, že je to prezident. Ať už jde o tureckého nebo německého prezidenta, zachoval bych se stejně," zakončil Özil.