Přivítá Itálie dalšího fotbalového titána? Po Ronaldovi se mluví o Messim

Milán - Ještě na Apeninském poloostrově ani pořádně nevyprchaly emoce z nedávného příchodu jednoho z nejlepších fotbalistů současnosti Portugalce Cristiana Ronalda, jenž zamířil za zhruba 105 milionů eur (asi 2,6 miliardy korun) z Realu Madrid do Juventusu Turín. Tím tak světový fotbal v tu chvíli přišel o věčný souboj Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi, který doposud působí v Barceloně. Tento fakt však nemusí platit už dlouho. Objevují se totiž spekulace o tom, že by i Argentinec Lionel Messi mohl zamířit do italské Serie A a byla by to tak tato soutěž, jejíž fanoušci by souboj Ronaldo vs. Messi vídávali. O Jihoameričana se totiž má zajímát konkrétně Inter Milán.