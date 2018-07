VIDEO: Zabiják se probouzí? Český útočník překonal obranu londýnského gigantu

Loni přestoupil Patrik Schick do AS Řím jako nejdražší posila v historii klubu. I vinou zranění se mu ale příliš nedařilo. V letní pauze tak bývalý hráč pražské Sparty a Bohemians dělá vše pro to, aby svůj potenciál naplno využil.

A jeho snaha je úspěšná, protože trenéři celku z věčného města o něm mluví jako o nejlépe připraveném útočníkovi. Svou formu český forvard potvrdil i v přípravném duelu s Tottenhamem.

Dvaadvacetiletý Schick se prosadil už ve třetí minutě. Míč mu přiťukl kolega Pastore. Bývalý střelec Sampdorie Janov se ve vápně šikovně vyhnul obráncům a přízemní střelou překonal brankáře Vorma.

Podívejte se na video.

Zdroj: Youtube

Zápas, který se hrál v rámci přípravného turnaje International Champions Cup, ale Tottenham otočil hned čtyřmi brankami. Po dvou trefách Llorenteho a dvou Moury londýnský klub zvítězil 4:1.