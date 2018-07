Bude mít ostuda své důsledky? Sparta může odvolat trenéra

Zemřel nejstarší člověk na světě, Japonce Mijakové bylo 115 let

Prohra 2:0 není v pohárové matematice vůbec dobrá, na druhou stranu ji lze v domácím prostředí dohnat. To ale bude muset Sparta předvádět kvalitnější hru, než včera proti Subotici.

"Utkání jsme začali katastrofálně a celý poločas jsme si nedokázali poradit. Nešly nám přihrávky, ztratili jsme ohromné množství míčů. Takhle to nejde, to je trestuhodné. Druhý poločas byl lepší, tlačili jsme se tam, ale soupeř přidal další gól. Po prvním gólu jsem cítil, že hrozí, že dostaneme další, protože soupeř chodil do brejkových situací. Nedokázali jsme dohrávat situace," řekl trenér Hapal pro klubový web.

Během zápasu bylo z prořídlých tribun stadionu v Novim Sadu, kde je Subotica pro pohárovou Evropu v azylu, slyšet skandování sparťanských fanoušků, kteří si žádali Hapalův odchod od týmu.

"Je jasné, že za to nesu zodpovědnost, jsem hlavní trenér. Dělám pro Spartu maximum a celý realizační tým a hráči taky. Věřím, že pořád ještě je šance, abychom tenhle dvojzápas zvládli," okomentoval situaci Hapal.

Podle informací webu iSport.cz se dnes sparťanské vedení radí, jakým způsobem bude v nejbližších dnech postupovat. A ve hřej je prý i možnost Hapalova odvolání.

Hapal každopádně musí svému týmu vlít novou krev do žil...

...třeba už pro nedělní zápas v Jablonci.