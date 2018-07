Trenér ruské fotbalové reprezentace dostal řád. Putin ocenil jeho houževnatost

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Kolik byste měli mít našetřeno, než půjdete do důchodu? Podle ekonomů víc, než tušíte

Nejdelší železnice světa? Má tisíce kilometrů. 60 tisíc lidí ji stavělo 26 let

Čerčesov převzal reprezentaci před dvěma lety a senzačně s ní na nedávném šampionátu v Rusku došel až do čtvrtfinále. Jeho výběr přitom do turnaje vstoupil jako papírově největší outsider, ale ze skupiny po výhrách 5:0 nad Saúdskou Arábií a 3:1 nad Egyptem a po prohře 0:3 s Uruguayí postoupil do osmifinále.

V něm Rusové po remíze 1:1 v normální hrací době i po prodloužení vyřadili Španělsko a ve čtvrtfinále po remíze 2:2 prohráli 3:4 na penalty s Chorvatskem. Pro sbornou šlo o nejlepší výsledek od postupu Sovětského svazu do čtvrtfinále v roce 1970.

"Na prvním mistrovství světa pořádaném v Rusku jste reprezentovali výrazně a přesvědčivě, projevili jste semknutost, houževnatost a vůli, k dosažení cíle jste se nešetřili," řekl Putin. "Vaše heslo Hrajeme za vás se pro fanoušky stalo mnohem důležitějším než (případné) medaile," dodal.

Sami fotbalisté dostali od ministerstva sportu tituly zasloužilých mistrů sportu.