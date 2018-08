Postup na obarveném trávníku! Slovenský mistr se v Lize mistrů blýskl netradiční věcí

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Kolik byste měli mít našetřeno, než půjdete do důchodu? Podle ekonomů víc, než tušíte

Hollane, toto chceš do Brna? Žít Ceutu. Obohacení v praxi. Hašek a Ovčáček spustili kanonádu kvůli přijímání uprchlíků do Česka

I přes domácí prohru 0:1 Trnava slaví postup do dalšího předkola nejprestižnější fotbalové soutěže. Pozápasové juchání si svěřenci českého kouče Látala užili na hrací ploše, která byla v jedné části nabarvená. Hráčům barva zůstávala na dresech i holé kůži.

Barva byla vidět především na bílých dresech Legie.

„Náš trávníkář dal na hřiště nějakou barvu nebo něco takového, protože pravá strana hřiště chytila plíseň. Nevím přesně, o co šlo, ale byl tam nějaký problém, tak to nabarvil a teď jsme všichni zelení. Doufám, že to půjde dolů," cituje sport.cz gólmana domácích Martina Chudého.

„Asi to tam bylo proto, aby tu plíseň překryl a aby hrací plocha nějak vypadala. Splňovala normy. Byl jsem z toho taky trochu překvapený," dodal kouč Látal, jehož tým si postup zajistil před týdnem překvapivou výhrou ve Varšavě (0:2).