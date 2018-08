Bude po 64 letech Anglie hostit fotbalové MS? Mohlo by se tak stát v roce 2030

Hollane, toto chceš do Brna? Žít Ceutu. Obohacení v praxi. Hašek a Ovčáček spustili kanonádu kvůli přijímání uprchlíků do Česka

Tato informace přichází jen krátce poté, co na nedávném světovém šampionátu v Rusku pobláznili celou Anglii svou hrou svěřenci kouče Garetha Southgatea, jenž tak reprezentanty Albionu dovedl k jednomu z největších úspěchů v historii, tedy ke čtvrtfému místu. Navíc se Angličanům podařilo po dlouhé době na tomto mistrovství postoupit do dalších vyřazovacích bojů i přes penaltový rozstřel.

V minulosti už se mluvilo právě o letošku, kdy mohla Anglie uspořádat mistrovství světa, to ale nakonec bylo přiklepnuto Rusku. A i když cítila kvůli tomu Anglie vůči Rusku velkou křivdu, i Greg Clarke našel slova chvály pro pořadatele letošního MS. "Ale Rusko předvedlo brilantní práci," řekl konkrétně.

Připomeňme, že naposledy se o fotbalový Zlatý pohár bojovalo na anglické půdě již v roce 1966. Tehdy to byli také právě domácí fotbalisté, kteří nakonec mojli zažívat zlatou radost. Na pořádání další velké fotbalové mezinárodní akce si poddaní Jejího veličenstva museli počkat dalších 30 let. Právě před 22 lety v roce 1996 se tam totiž konalo mistrovství Evropy, na kterém, jak známo, tehdejší český výběr Dušana Uhrina staršího došel ke stříbrným medailím.

Pokud by nakonec FA příští rok svou kandidaturu na pořádání fotbalového MS 2030 schválilo, stanulo by tak po bok trojici jihoamerických států, kteří už tak učinili v minulosti. Jedná se konkrétně o trio Uruguay, Argentina a Paraguay. Vedle těchto států usilují o pořádání tohoto mistrovství i Maroko, Alžírsko a Tunisko. O možné kandidatuře Anglie se hovořilo již v červnu. "Anglie by měla být ohledně kandidatury sebevědomá," nechal se tehdy slyšet viceprezident FIFA David Gill. Největšími favority na pořádání MS 2030 jsou však zmíněné jihoamerické země a to především proto, že by to pro Uruguuay mohlo znamenat, že by po 100 letech opět světový šampionát pořádala. Právě v roce 1930 se v Uruguayi konalo vůbec první MS.

Do Anglie až v roce 2030, nebo už v roce 2022?

Není však vylouřčeno, že by se MS mohlo na Britských ostrovech konat už za čtyři roky a to v případě, že by snad FIFA odebrala Kataru dlouhodobě kritizované mistrovství, jež se právě tam má v roce 2022 uskutečnit. Kritizované je nejen kvůli otřesným podmínkám dělníků, jež pracují na výstavbě staduionů při velkých vedrech. Mimochodem, kvůli tomu se má také šampionát odehrát netradičně v listopadovém a prosincovém termínu. "FIFA přidělila šampionát Kataru v roce 2022 a její povinností je řešit veškeré otázky ohledně tohoto pořádání. Respektujeme rotaci fotbalových konfederací. Takže na Evropu vychází rok 2030, ne dřív," řekl Clarke.

Taky se hovoří o tom, že by mohla Anglie spolupořádat MS 2030 se Severním Irskem, ale i s dalšími zeměmi tvořící Velkou Británii. Právě Severní Irové se velmi k této variantě přiklánějí, rádi by totiž takovýto sportovní svátek na svém území pořádali. Stadiony na to má a ještě mají přibýt další. Dosavadní tamní národní stadion Windsor Park má kapacitu 22 000 diváků, do uvažované nové arény by se mělo vejít až 30 000 lidí. V plánu je i rekonstukce Casement Parku, po níž by se tam mělo vejít až 34 000 lidí.

Společné kandidatury jsou čím dál více běžné už kvůli tomu, že se uvažuje o rozšíření počtu účastníků MS. Na šampionátu by tak nebylo už jen 32 mužstev, ale rovnou 48.

Dodejme, že v roce 2022 se má tedy MS konat ve zmiňovaném Kataru, v roce 2026 pak půjde o spolupořadatelství USA, Mexika a Kanady.