Sparta končí v Evropské lize. Řádili fanoušci

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Kolik byste měli mít našetřeno, než půjdete do důchodu? Podle ekonomů víc, než tušíte

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Hollane, toto chceš do Brna? Žít Ceutu. Obohacení v praxi. Hašek a Ovčáček spustili kanonádu kvůli přijímání uprchlíků do Česka

Projekt internacionalizace se historicky nejúspěšnějšímu českému týmu zatím nedaří. Sparta si opět nezahraje v základní skupině evropských pohárů, což je pro tým napěchovaný hráči za stovky milionů korun velký neúspěch. S podceňovanou Suboticou byli sice svěřenci prozatímního kouče Šťasného jasně lepším mužstvem, ale nakonec nedokázali vstřelit dostatečný počet branek.

Většinu zápasu šli Sparťané za postupem

Sparta byla od začátku aktivnější a do 18. minuty duelu dvakrát orazítkovala brankovou konstrukci (Stanciu, Tetteh). Skóre utkání otevřel ale až kapitán Šural, kterému nahrál bývalý hráč Subotici Plavšić. Do konce úvodního dějství byli domácí i nadále aktivnější, ale do pokutového území soupeře se příliš nedostávali.

I do druhé půle vstoupili lépe hráči v rudých dresech a dokonce vstřelili gól na 2:0, ten ale nebyl Šuralovi kvůli faulu uznán. V 66. minutě ale už vybuchla Letná oprávněně. Po ose Kanga - Chipciu - Frýdek - Plavšič - gól Sparta zvýšila na 2:0. V té chvíli se šlo do prodloužení. Ale...

...Radaković místo malé domů svému gólmanovi chtěl ve svém vlastním vápně tvořit. O míč ho obral Djenić, kterého se sparťanský stoper lehce dotkl a Srb se poroučel k zemi. Penaltu se štěstím proměnil Čečarić. Domácí rázem potřebovali na postup vstřelit dvě branky.

Marš za postupem zhatili šílenci z tribun

To si zřejmě nespočítali rádoby fanoušci Sparty, kteří vtrhli na trávník a dokonale tak zmařili tlak svých fotbalistů. Do konce zápasu se kromě červené karty pro Marciće už nic podstatného nestalo. Hráči se na ploše neustále hádali, na což už po závěrečném hvizdu doplatil Šural, který také vyfasoval červenou kartu.

Po loňském vypadnutí s Crvenou Zvezdou tak Sparta opět skončila na srbském soupeři.

Konečný výsledek 2. předkola Evropské ligy:

Sparta - Subotica 2:1 (1:0), první zápas 0:2

Branky: 28. Šural, 66. Plavšić – 75. Čečarić (penalta)





AC Sparta Praha: Nita – Chipciu (90+6. Štetina), Radaković, Kaya, Costa (85. Vatajelu) – Stanciu, Kanga, Frýdek, Plavšić – Tetteh, Šural (C)

Náhradníci: Heča – Čivić, Vácha, Vukadinović, Sáček, Štetina, Vatajelu



FK Spartak Subotica: Perić – Tekijaški, Kerkez (C), Čalasan (36. Marcić), Vukčević – Jočić, Šimura – Djuričin, Glavčić, Savković – Čečarić (90+3. Torbica)