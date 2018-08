O Luku Modriče mají zájem v milánském Interu. Real Madrid je ochoten ho pustit

— Autor: -ddh / EuroZprávy.cz

Madrid/Milán - Po Portugalci Cristianu Ronaldovi, jenž během července opustil Real Madrid a přestoupit za cca. 105 milionů eur do Juventusu Turín, se nyní mluví o další velké hvězdě, která by mohla v nejbližší době madridský velkoklub opustit. Konkrétně jde o záložníka Luku Modriče, který zazářil na nedávném mistrovství světa v Rusku, neboť hlavně díky němu dokázalo postoupit Chorvatsko až do finále, kde podlehlo Francii. Právě o tohoto chorvatského reprezentanta mají nemalý zájem v Interu Milán. A vedení španělského velkoklubu je ochotno ho na Apeninský poloostrov poslat a to za 19 miliard korun (750 milionů eur). Tak vysoká je totiž hodnota výstupní klauzule, kterou má Modrič ve smlouvě s madridským celkem.