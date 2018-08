Že by kouč pro Spartu? Zdeněk Zeman by prý nabídku z Česka zvažoval

Naposledy působil v italském klubu Pescary, kde byl z trenérské pozice odvolán letos v březnu. Od té doby má klidný život bez jakéhokoli trénování. „I když to tak navenek může vypadat, uvnitř se necítím tak starý. Fotbal mě stále baví a rád bych byl jeho součástí. V minulosti jsem měl spoustu nabídek trénovat některý z českých klubů, ale ke vší smůle to vždy na něčem uvázlo (Plzeň či Slavia). Kdyby se nyní objevil zájem, určitě bych do toho šel. Ten první krok ale musí udělat oni, nikoliv já,“ řekl kouč Zeman. Kdo ví, třeba na Letné jeho nejnovější vyjádření vzbudí poněkud větší rozruch.

Kouč, jenž vedle zmiňovaného římského AS vedl třeba i Neapol či Lazio Řím, by určitě neměl problém promluvit do duše kádru, který tvoří většinou zahraniční hráči a vštěpit jim svoji strategii. Menší nevýhodou by však bylo, že se českou nejvyšší soutěž vzhledem k jeho dlouhodobému pobytu v Itálii přestal víceméně sledovat.

„Některé zápasy z rodné země si dodnes nenechám ujít. Někdy se dokonce odhodlám a potají si zaletím zkouknout klubová utkání,“ prozrazuje však Zeman, který, vzhledem k jeho věku, už žádnou velkou trenérskou nabídku neočekává.