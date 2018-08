Boj o stamiliony začíná! Slavia večer hostí Dynamo Kyjev

Bez nadsázky lze zápas s ukrajinským soupeřem označit jako duel podzimu. V sázce totiž není nic menšího než Liga mistrů a více než tři sta milionů z ní plynoucích. Slavia do zápasu s Dynamem Kyjev nastoupí povzbuzena třemi výhrami v ligové soutěži.

„Je příjemné, že jsme třikrát vyhráli. Jsou to ale jen tři výhry, na podzim nás čeká spousta zápasů, kolem třiceti. Začátek to je příjemný, nic ale neznamená, důležité je to udržet, jak sérii, tak kvalitu, a pravidelně to opakovat. Máme tři výhry, ale to mají i jiné týmy, teď se bude lámat chleba. Je lepší do zápasu jít takhle, než kdybychom úvod nezvládli. Soupeř ale také čtyři zápasy vyhrál, čtyřikrát nedostal gól, dvakrát porazil Šachtar Doněck, navíc v přípravě porazil Plzeň,“ drží se v rozhovoru pro web slavia.cz při zemi trenér Sešívaných Jindřich Trpišovský.

Dvaačtyřicetiletý kouč vidí favorita v ukrajinském soupeři, který má za poslední dobu s pohárovou Evropou mnohem větší zkušenosti než Slavia.

„Dynamo favorit je. Víme, s jakým klubem se setkáváme. Nechyběl deset let po sobě ve skupinách evropských pohárů, sedmkrát prošel do jarní části. Zítra do toho nechceme jít ustrašeně, chceme hrát svůj fotbal. Vede to přes aktivní hru, chceme donutit soupeře k chybám. Musíme do toho jít se vztyčenou hlavou, lidi nám v tom pomohou, musíme vydat maximum a udělat vše, abychom se soupeři vyrovnali.“

Pokud Slavia uspěje a v dvojzápase Kyjev vyřadí, v posledním předkole Ligy mistrů ji čeká lepší z dvojice Ajax Amsterodam - Lutych.