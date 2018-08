Pražská Slavia může stále věřit v postup. Díky penaltě v závěru doma remizovala 1:1 s Dynamem Kyjev

Ukrajinský celek doposud v této sezóně 2018/19 neinkasoval a pražský klub začal už od úvodního hvizdu v úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů zjišťovat, proč tomu tak je. Proto s tím vědomím, že dobývání obrany soupeře tentokrát nebude nic jednoduchého, nasadil do základu kouč Jindřich Trpišovský místo Stanislava Tecla jiného útočníka a to Milana Škodu.

Slávisté věděli, že je bude čekat těžký boj, stejně jako to, že favoritem je právě kyjevsské Dynamo a poznali to již ve 3. minutě, kdy se po Cygankovi se k míči dostal Besedin, jenž nakonec zamířil do míst, kde byl přítomen gólman Kolář. I v následujících minutách ukazovali kyjevští svou organizovanost, postupem času to ale byla Slavia, která se snažila dostávat se do šancí, do jedné takové se dostal Zmrhal, ten ovšem střílel jen do boční sítě.

Zatímco takovoutu akci domácí fanoušci kvitovali, zanedlouho po Kolářově odvážné kličce div ne, že většina fanoušků nebyla postižena infarktem. Napadající Besedin se tehdy totiž k balónu naštěstí nedostal. V závěru první půle měli více míčů u nohou Slávisté, což vyvrcholilo nikterak nebezpečnou střelou z dálky.

Bitva o každý metr čtvereční pokračovala i ve druhé pětačtyřicetimminutovce, kterou se snažil rozčísnout svým zakončením Stoch, ale ani tentokrát to k vytoužené brance nevedlo, neboť zamířil jen doprostřed branky. Po hodině hry přišel na hrací plochu místo Milana Škody Stanislav Tecl a jakoby to byl impuls pro Pražany k tomu, aby zapli na ještě vyšší obrátky. To se také nakonec stalo, Zmrhal společně s Hušbauerem se následně dostali do zakončení.

Přestože Dynamo Kyjev pouze většinu času jen čekalo na svou příležitost, nakonec to právě byl tento celek, který se jí dočkal a událo se tak v 82. minutě. Slávistická defenziva si tehdy nepohlídala Verbiče a díky němu tak tedy šlo Dynamo do nečekaného vedení. Naštěstí pro domácí ale v nastavení zahrávali penaltu po faulu na Tecla a Hušbauer tak vstřelil do odvety naději, když vyrovnal na konečných 1:1.

Konečný výsledek prvního zápasu 3. předkola Ligy mistrů:

Slavia Praha - Dynamo Kyjev 1:1

Branky: 90+5. Hušbauer z pen. - 82. Verbič