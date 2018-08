Vydra jde za svým snem. Přestoupil z Derby do prvoligového Burnley

Pro šestadvacetiletého forvarda to nebude poprvé, co okusí atmosféru Premier League. V ní už totiž působil v sezóně 2013/14, kdy figuroval v kádru klubu West Bromwich Albion, za který tehdy nastoupil k 23 duelům, ve kterých se mu podařilo celkem třikrát skórovat. V sezóně 2016/17 pak oblékal dres Watfordu, ve kterém však odehrál pouze jedno utkání. Za Watford mimochodem nastupoval i ve druhé lize, přičemž v roce 2013 se mu po výkonech v tomto klubu dostalo pocty a byl zvolen nejlepším fotbalistou této soutěže. "Před pěti lety jsem byl v Premier League jako malé dítě. Teď cítím, že mám víc zkušeností, umím lépe anglicky a víc jsem se v Anglii naučil. Takže doufám, že jsem lepší hráč než před pěti lety," říká o svém novému kontraktu Vydra.

Tomu pomohla poslední sezóna v Derby, za které nastřílel 21 branek, díky čemzuž tak mohl být po sezóně korunován coby nejlepší střelec druhé nejvyšší anglické soutěže. Mužstvo nakonec i díky Vydrovým výkonům skončilo na šesté příčce a mohlo se zúčastnit play-off o postupu do Premier League, jenže v něm klub nakonec neuspěl. "Poslední čtyři roky jsem se snažil dostat do Premier League. S týmy, za které jsem hrál, se mi postoupit nepodařilo, takže někdy je potřeba to vyřešit přestupem. Mám obrovskou radost," říká bývalý fotbalista Jihlavy, Ostravy, Udine, Brugg i Readingu.

Sám Vydra přiznal, že Burnley nebyl jediným anglickým klubem, který měl zájem o jeho služby. Hodně stal o českého reprezentanta se dvanácti starty v národním dresu na kontě i Leeds. Vyhrála ale zkrátka touha hrát na vyšší úrovni. "Vždycky jsem chtěl v této soutěži hrát, buď s Derby, nebo tímto způsobem. Derby trochu tlačilo, ať vezmu Leeds," řekl a dodal podrobnosti jednání. "Nabídky, která byla nadstandardní, si vážím, ale chtěl jsem jít za svým snem, proto jsem to nemohl podepsat. Splnilo se mi to, všechno proběhlo rychle, v úterý jsem podstoupil zdravotní prohlídku. Vlastně se to upeklo za 48 hodin."

Není bez zajímavosti, že budoucnost v Premier League vyvěštil českému fotbalistovi i slavný portugalský stratég José Mourinho. Stalo se tak letošním lednovém zápase Anglického poháru mezi Derby a Manchesterem United. "Říkal mi to, když jsme se loučili," vzpomínal na inkriminovaný moment Vydra.

Nyní tento fotbalista oslovil jiné trenérské jméno: Sam Dyche. "Říkal mi, že před třemi lety by mě do Burnley nekoupil, protože hráli především na vysoké útočníky. Ale každou sezonu upravuje taktiku, aby měli čím soupeře překvapit, chtějí být fotbalovější. Typologicky jsem jiný než ostatní, jsem desítka, která umí s balonem, vybírá si místo a má dobrý pohyb," ví o svých přednostech Vydra.

Ten nebude mít v novém působišti o konkurenci v útoku nebude mít nouzi. Setká se tu třeba s Chrisem Woodem, jenž také působil ve druhé lize a také on byl jeden rok jejím nejlepším kanonýrem. "Je tady pět šest útočníků. Není to malá konkurence, ale určitě se nebude hrát celou sezonu na jednoho hrota. Pokud se podaří postoupit do základní skupiny Evropské ligy, vyjde to tak na padesát zápasů za sezonu. Všichni dostanou šanci a bude záležet jen na mně, jestli ji využiju. Chci ukázat, že na to kvalitu mám."