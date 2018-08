Co se chystá na Spartě? Mohl by za ní nastupovat slovenský reprezentant

Praha - Po dalším krachu na evropské scéně, kdy fotbalová Sparta tentokrát vypadla ve 2. předkole Evropské ligy se srbskou Suboticí, bylo více než jasné, že se na Letné budou konat změny. Jedna z nich už proběhla před odvetou zmiňovaného druhého předkola a to v podobě výměnou trenéra, přičemž Pavla Hapala po blamáži v Srbsku do dalších zápasů zastoupil sportovní ředitel Zdeněk Ščasný. Právě s ním však sparaťanské vedení v čele s nejvyšším bossem Danielem Křetínským počítá nadále a v nejbližší době se podle posledních informací nesnaží najít nového lodivoda. Změny týkající se kádru přijdou. Některých nadbytečných jmen v něm se klub zbaví a jak se zdá, naopak do Sparty by mohl přijít slovenský reprezentant Ján Greguš.