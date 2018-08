Další český fotbalista míří do Španělska. Víme, o koho se jedná

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Italský ministr promluvil o migrantech a islámu: Je to šílené. Nekontrolovaná imigrace je chaos

Devětadvacetiletý Pekhart se do Las Palmas přesunul z izraelského Hapoelu Beer Ševa, kde v uplynulém ročníku nastřílel deset branek a výrazně tak pomohl k zisku mistrovského titulu.

Ve Španělsku by měl bývalý reprezentant také bojovat o mety nejvyšší. Las Palmas by se po sestupu rádo hned vrátilo do Primera División.

Pekharta pro velký fotbal vychovala Slavie, ale už v sedmnácti ho koupil Tottenham. Dále si zahrál za Southampton, Jablonec, Spartu, Norimberk, Ingolstadt a AEK Atény odkud loni přestoupil do Izraele.