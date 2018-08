Neuznaná branka a následně gól z ofsajdu. Slávisté v Kyjevě vypili hořký kalich až do dna

Aktualizováno 14.8.2018, 21:24

Kyjev - Chtěli jako další český klub doplnit v Lize mistrů UEFA Viktorii Plzeň, která má účast ve skupinové fázi této soutěže dávno jistou. Museli tak proto v ukrajinské metropoli Kyjev zvládnout odvetný duel s tamním Dynamem, se kterým před týdnem v pražském Edenu pouze remizovali 1:1. Fotbalisté Slavie však právě na zápas na ukrajinské půdě nebude vzpomínat zrovna v tom nejlepším. Prohráli tam totiž 0:2, ovšem po poněkud prapodivných rozhodnutích jednoho z polských asistentů sudího. Krátce před přestávkou dopravil sice Tecl míč do sítě a Pražané se už radovali z vyrovnávacího gólu na 1:1. Vypadalo to, že pomézní rozhodčí nic nesignalizuje a gól tak tedy uznává, za chvíli ale mával na znamení ofsajdu. Z televizních záběrů ale bylo vidět, že slávistický útočník v takovém postavení v inkriminovaném momentu nebyl. Stejný asistent rozhodčího pak poškodil Pražany ještě jednou, když pro změnu padl druhý gól kyjevského Dynama. Ten však z ofsajdu byl, ale tehdy se nic nemávalo, ani nepískalo. Slávisté i přes svou bojovnost nakonec odehráli na ukrajině smolný duel, který je tak do vysněné milionářské soutěže nepouští a musí tak v této sezóně spokojit "pouze" s Evropskou ligou.