FAČR pokárala Tvrdíka za jeho výroky o UEFA. Přeje si uklidnění situace

Praha - Pocit křivdy vystoupal po vyřazení ze 3. předkola Ligy mistrů ukrajinským Dynamem Kyjev na maximum, především proto, že hlavně odvetný duel v Kyjevě ovlivněn podivnými zasáhy ze strany jednoho z asistentů rozhodčího. Ten totiž nejprve po Teclově přesné trefě krátce před pauzou zvednul praporek na znamení ofsajdu, ovšem stalo se tak až po několika vteřinách a ne okamžitě a navíc střelec Tecl v ofsajdu nebyl. Ve druhé půli pak ten samý asistent sudího uznal druhý gól Dynama Kyjev, přestože se před tím střelec tentokráte opravdu nacházel v jasném ofsajdovém postavení. A právě to se šéfovi pražského klubu Jaroslavu Tvrdíkovi nelíbilo a dal to vědět světu na Twitteru kam napsal následující: "Rozhodčí hrubě ovlivnili oba zápasy. Místopředseda Surkis by měl odstoupit a UEFA se nesmí divit, co fanoušci oprávněně skandují ve spojení s jejím jménem," Připomněl tak nejen kontroverzní osobnost místopředsedy UEFA Surkise, jehož bratr šéfuje právě Dynamu, ale také se přidal k těm fanouškům, kteří na stadionech vykřikují známé heslo "UEFA, mafia!".