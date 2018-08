Olomouc u kazašsko-čínských hranic vybojovala postup. V Almaty vyhrála 1:2

Černým odběratelem energií se neúmyslně můžete stát i vy! Co vám za to hrozí?

Protože v prvním zápase byl po druhé žluté vyloučen olomoucký Vepřek, nejen, že se tak oproti prvnímu duelu v odvetě změnila základní sestava Hanáků, navíc v něm nosil kapitánskou pásku Houska. A nebyla to jediná změna v sestavě, kterou musel oproti zmiňovanému týden starému utkání v Olomouci kouč Václav Jílek provést. Mezitím se mu totiž také zranil Václav Pilař. A tak zatímco na levém kraji defenzivy se v Almaty postavil Hála, na pravé straně zálohy pak pro změnu úřadoval Zahradníček.

Na Kazaších bylo už od úvodního hvizdu, že chtějí co nejrychleji skórovat a zvýšit tak svou naději na postup, jak první se o zakončení postarala největší hvězda domácích Aršavin, jeho střelu z dálky gólman Buchta vyrazil na roh, z nějž následně nebezpečně hlavičkoval Politevič, naštěstí pro Olomouc ale mířil do míst, kde byl připravený opět olomoucký brankář. V následujících minutách pak domácí poznali, že zase jednoduché to před svým publikem mít nebude a i Olomouc se uchýlila k aktivní hře, přesně tak, jak predikovala před samotnou odvetou. Nešpor sice ve své první příležitosti po rychlém protiútoku branku ze slibné pozice přestřelil, v 19. minutě už se mu ale síť branky kazašského celku podařilo rozvlnit, když se k němu míč dostal po dlouhém autu Hály a Plškově prodloužení, 0:1 pro Olomouc.

Od té doby jakoby domácí byli z tohoto vývoje zaraženi a i když ještě v první půli Aršavin zakončoval do boční sítě, byla to prakticky jediná příležitost Almaty, která se do odchodu do kabin uskutečnila. Spíše to byli tehdy olomoučtí, kteří se snažili o navýšení skóre. Vysoké napadání a rychlé protiútoky zkrátka dělali domácím problémy. Plšek tak mohl být tím druhým úspěšným střelcem v zápase, jenže gólmana Plotikova nepřekonal, stejně tak jako o několik minut později Sladký s Faltou. Plšek ještě v prvním poločase jen těsně minul střelou zpoza šestnáctky pravou tyč.

Přestože nad stadionem se snášel déšť, na atraktivitě zápasu to nikterak neubralo a i po návratu z kabin na hrací plochu předváděli olomoučtí ofenzivní podívanou. Krátce po zahájení druhé půle tu byl totiž útok, na jehož začátku byla Faltova přihrávka Plškovi, bránící Elek však nakonec odehrál na rohový kop. Proti Houskově pumelici ze skoro 30 metrů, kterou vyslal z volného přímého kopu, už ale žádný bránící hráč, ani samotný gólman Plotikov neměl nárok. Pokud v levé šibenici měl Plotikov nějaké pavouky, už tam zaručeně nejsou, 0:2 pro Olomouc.

Už tehdy tak tedy mohli olomoučtí slavit postup, neboť hráči Almaty potřebovali v tu chvíli vstřelit pět gólů. A nepodařilo se jim to, i když se hra na obou stranách otevřela a byl tak k viděný opravdu zápas nahoru dolů. Po hodině hry se sice povedlo skórovat Eppelovi a domácí se snažili o další, jenže Isaelovu zpětnou příhru zneškodnil gólman Buchta a Felipeho rána zamířila nad. Všechny naděje domácích pak definitivně skončily čtvrthodiny před koncem, kdy se nechal vyloučit právě Brazilec Felipe, v závěru pak červenou kartu za ostrý faul na Jemelku uviděl i Isael.

Olomouc sice přijedou domů s bolítskami, budou se ale hojiz daleko lépe, neboť postoupili do 4. předkola Evropské ligy.

Konečný výsledek odvetného duelu 3. předkola Evropské ligy UEFA:

Kajrat Almaty - Sigma Olomouc 1:2

Branky: 60. Eppel - 19. Nešpor, 51. Houska

První zápas: 0:2, postupuje Olomouc