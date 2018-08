Nejdřív mistři světa, teď i mistři Evropy! Čeští reprezentanti v malém fotbale slaví

Kyjev - Češi po roce opět poznali, jak chutná triumf na mezinárodním turnaji v malém fotbale. Zatímco loni čeští reprezentanti v tom sportu senzačně ovládli mistrovství světa, nyní to samé mohou říct o mistrovství Evropy, které se v těchto dnech konal v ukrajinském Kyjevě. Při cestě do finále pouze jednou remizovali, jinak všechny duely vyhráli včetně tohoo čtvrtfinálového s Bosnou a Hercegovinou i toho semifinálového s Anglií. Proto tak v sobotu večer hráli finále a to proti Rumunsku a chtěli tak zlaté medaile, které jim na loňském ME, které konalo, unikli, když tehdy ve finále prohráli s Ruskem. Tentokrát se vše podařilo na výbornou, nad Rumunskem Češi vyhráli 4:1 a potvrzujíí, že jsou aktuálně vládci v malém fotbale.