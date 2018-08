Kdo jiný by měl dávat branky, než Golgol. Sparta představila novou posilu

— Autor: -ddh / EuroZprávy.cz

Praha - V neděli si fotbalisté pražské Sparty připsali v rámci ročníku 2018/19 nejvyšší tuzemské soutěži první bodovou ztrátu a to poté, co před domácím publikem vcelku nečekaně pouze remizovali s nováčkem z Příbrami 2:2. Den na to Sparta přišla s informací, že na Letnou přichází nová posila do útoku, jenž je značně zdravotně postižen. Do pražské Sparty totiž zamířil australský útočník Golgol Mebrahtu, který naposledy působil v Mladé Boleslavi, kde se mu ale nepodařilo prodloužit smlouvu a tak tedy do Sparty přišel jako volný hráč.