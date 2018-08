Fotbalová reprezentace se bude muset celý podzim obejít bez kapitána

Praha - Český fotbalový národní tým se bude muset na podzim obejít bez svého kapitána Marka Suchého. Třicetiletý stoper působící na klubové úrovni ve švýcarské Basileji totiž bude absolvovat operaci poraněné Achillovy šlachy a tak nejméně až do ledna bude mimo. Děje se tak poté, co si Suchý Achillovu šlachu poranil v zápase se Sionem 12. srpna. "Volba byla poměrně jednoznačná, operace bude nejrychlejším a především nejspolehlivějším řešením situace. Pevně věřím, že během ledna bych se měl opět zapojit do přípravy," řekl Suchý.