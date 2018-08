I UEFA prý podlehla. Od čtvrtfinále Ligy mistrů nejspíš nasadí do zápasů video

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

O tom, že by tomu tak na jaře mělo v nejprestižnější evropské klubové soutěži být, informovaly jako první britské The Times. Zároveň ale upozorňují, že se ještě nejedná o definitivní rozhodnutí ze strany UEFA v tomto případě.

Na nejbližším zasedání výboru pro klubové soutěže, jež se bude konat příští týden v Monaku by měli členové tohoto výboru podle všeho tento návrh týkající se videorozhodčí v jarní části Ligy mistrů UEFA doporučit k přijmutí. Další díl jednání o přítomnosti systému VAR v Lize mistrů pak bude v září, kdy se setká Evropská asociace klubů. Jasno by tak mělo být do konce příštího měsíce.

A proč nebude k dispozici videouž během duelů v základních skupinách? Podle UEFA nemá dost proškolených jendnak rozhodčích a jednak techniků.