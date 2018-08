Rebel Řepka má strávit půl roku ve vězení. Za falešné erotické inzeráty útočící na exmanželku

Praha - Bývalý fotbalista Tomáš Řepka, jenž se na klubové úrovni zapsal do paměti fotbalových fanoušků především v dresech anglického West Hamu či pražské Sparty, se vryl do paměti fanouškům i jinými věcmi. A totiž nejrůznějšími blikanci na hřišti, během kterých kolikrát lidem zůstával rozum stát. Jak vidno, tuto svou osobnost neopouští ani po skončení své fotbalové kariéry, jelikož ve čtvrtek mu brněnský soud uložil půlroční vězení a to kvůli falešným erotickým inzerátům, jež útočily na jeho bývalou manželku Vlaďku Erbovou. Bez jejího vědomí totiž na těchto zmiňovaných inzerátech nabízela případným zájemcům erotické služby. Nejen fotbalový rebel se tím tak chtěl své exmanželce pomstít za rozvod.