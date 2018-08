Přibyde k Plašilovi do Bordeaux další Čech? A bude oba koučovat Henry?

Už minulý týden ve čtvrtek byl v Bordeaux přítomen dvacetiletý Alex Král, aby nasál nejen tamní atmosféru, ale aby se také následně v pátek zúčastnil potřebné zdravotní prohlídky, než nakonec podepíše s klubem smlouvu. K tomu tedy nakonec nedošlo. „V pátek ráno jsem se dozvěděl, že na týden suspendovali trenéra, takže ke zdravotní prohlídce ani řešení smlouvy nedošlo. Večer jsem tak letěl zpátky. Mohlo to zkrachovat na tolika věcech, ale s tímhle zrovna nikdo nepočítal. Na jednu stranu jsem zklamaný, ale teď o víkendu hrajeme se Slavií, takže je jenom na mně, jak rychle zpátky přepnu," nechal se slyšet Král ve vysílání teplické klubové televize.

Důvodem nečekaného konce dosavadního kouče Bordeaux Gustava Poyeta byla jeho kritická slova právě po odvetném duelu 3. předkola Evropské ligy s Mariupolem, jež byla pronesena na adresu klubového vedení a týkala se odchodu forvarda Gaëtana Labordeho do Montpellieru. „Tohle je můj nejhorší den v tomto klubu. Hanba. Říkal jsem klubu, že toho hráče nemá nechat jít, dokud nenajdeme náhradu. Udělali to proti mně, proti hráčům a fanouškům," řekl tehdy Poyet konkrétně. Ten byl tedy následně vedením odstaven a o předelém víkendu tak tým vedl jeho dosavadní asistent Bedouet.

Během tohoto týdne se objevily informace o tom, že novým trenérem Bordeauy by se mohl stát bývalý fotbalista známý hlavně díky svému působení v londýnském Arsenalu Thierry Henry a možná, že právě na něm bude záležet, zda bude projevovat o Alexe Krále zájem tak stejně vehementně, jako tak činil Poyet. „My každopádně jednáme dál. Víme o tom, že pravděpodobně bude Henry jmenován novým koučem, ale oficiálně nic zatím potvrzeno nebylo, takže uvidíme. Přestupové období končí 31. srpna, takže do té doby určitě bude rozhodnuto," uvedl agent Alexe Krále, kterým je Karol Kisel.

Henry by nebyl proti, tvrdí jak francouzká média, tak i Wenger

Jak informovala během tohoto týdne francouzská média, Thierry Henry by nebyl proti, stát se koučem Bordeaux a v nejbližších dnech by se tak měla uskutečnit schůzka mezi ním a samotným klubobvým vedením. Větší váhu této spekulaci pak přidal i francouzský stratég Arséne Wernger, pod jehož vedením Henry působil v londýnském Arsenalu. I on totiž potvrdil, že Henry vyjádřil přání vést právě tento francouzský klub.

Jasno bude tedy až poté, co se sejde Henry s novými majiteli Bordeaux, jimiž jsou zástupci společnosti GACP. Podle tisku se ale blíží ke zdárnému konci a dokonce už se mluví o tom, kdo by mohl být v novém realizačním týmu. Vedle Henryho by mohl prý totiž v klubu působit současný skaut Arsenalu Gilles Grimandi.

Plašil: Nám hráčům do toho nic není

O tom, zda byl spatřen v Bordeaux už Thierry Henry, nechtěl nijak mluvit v rozhovoru pro Právo Jaroslav Plašil. "Nevíme nic víc, než co se píše v médiích. Tohle je věc vedení klubu, nám do toho jako hráčům nic není. My jsme tu od toho, abychom dělali výsledky, které bohužel zatím nejsou podle představ. Situace pochopitelně není dobrá, ale měla by se v krátké době vyřešit. Henry prý s vedením jedná, ale to mám z médií," řekl konkrétně.

Zavzpomínal však na to, jak se s Henrym setkal v minulosti přímo na hřišti. "Když jsem hrál za Osasunu Pamplona a on za Barcelonu, kopali jsme proti sobě, ale to je dávno. V reprezentaci jsem proti němu nikdy nehrál, ve 103 zápasech jsem se ani jednou nepotkal s Francií, kde žiju s pár přestávkami ve Španělsku a Itálii od svých sedmnácti let. Neuvěřitelné (smích). Ale s reprezentací jsem se rozloučil tady na mistrovství Evropy 2016, takže alespoň to bylo takříkajíc stylové. Zkrátka nemůžete mít všechno," připomnněl Plašil.

S již bývalým koučem Poyetem měl ale vztah Plašil velmi dobrý. "Docela se nám pod ním dařilo. On chtěl, abych zůstal. Dál mi šanci, hraju pravidelně, i když jsem starej (smích). Smlouvu mám do konce sezóny, ale teď nepřemýšlím, co bude dál, jestli v klubu zůstanu, jak bylo domluveno s minulým vedením. Uvidím. Pro mne je podstatné, abych teď dokázal mužstvu svými zkušenostmi co nejvíc pomoci," řekl bývalý reprezentant.

A ví Plašil něco bližšího o Alexi Královi? "O tom také nic oficiálně nevím. Jako informátor jsem vám asi na nic, i když bych vám rád k těmhle věcem něco řekl (smích). Tohle všechno jde mimo nás hráče. Co jsem četl, byl tady, ale nepotkali jsme se. Tím, že si ho vybral Poyet, který byl vzápětí odstaven, tak to zřejmě zmrzlo. Těžko říct, co bude dál. Času moc není, přestupové okno se na konci týdne uzavře," řekl Plašil.

Ten také připomněl, že francouzským klubem prošlo a prochází v minulosti mnoho talentů. "V Bordeaux je hodně mladých hráčů, nové vedení hodlá zřejmě napodobit úspěšnou cestu Monaka, kde jsem jako dorostenec začínal. Chce vychovávat talenty, kteří v klubu vyrostou, pomohou mu a bude možné je pak draze prodat do větších klubů. To má logiku, jenže Monako disponuje většími finančními možnostmi. Uvidíme. Opravdu teď nelze říct, co bude zítra, natož mluvit o nějaké perspektivě. Pravdou je, že jsem takovou zvláštní situaci za celou kariéru nikde nezažil, i když trenérských výměn kolem mě bylo hodně."