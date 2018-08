Jarolím nominoval na duely s Ukrajinou a Ruskem jediného nováčka. Pak si rýpl do Sparty

Dalším, kdo se vedle Bořka Dočkala téměř po roce vrací do národního týmu je obránce Jakub Brabec, ještě déle pak chyběl v národním týmu další bek, jenž taktéž dostal nyní pozvánku, Radim Řezník. Připomeňme, že duel s Ukrajinou se uskuteční ve čtvrtek 6. září v Uherském Hradišti, 10. září je pak na programu zmiňovaný přátelský duel hraný v Rostově na donu proti Rusku.

I tentokrát se Karel Jarolím musel obejít bez zraněných hráčů, mezi nimiž se aktuálně nacházejí jednak záložník Vladimír Darida a jednak taky Marek Suchý nesoucí jinak kapitánskou pásku. Kromě toho pak kvůli zranění nyní v nominaci nefigurují ani další z obránců Jakub Jugas, záložník Jaromír Zmrhal či forvard Václav Kadlec. Na listinu marodících se pak zřejmě podle všeho přesune i Antonín Barák, kterého aktuálně trápí trhlina ve svalu. "Klub (Udine) nám to ještě nedal písemně, proto jsme ho tam nechali. Ale s největší pravděpodobností vypadne, a proto tam zbydou dvě místa," uvedl k osobě Baráka manažer reprezentace Jaromír Šeterle.

"Vzhledem k tomu, že nám kvůli zranění vypadli tři klíčoví hráči, tak to trochu komplikace je. Smutné je, že jsme se naposledy sešli v červnu, tři měsíce člověk nic nemůže dělat, a ještě než to začne, tak vám vypadnou tři hráči ze základu. Nechci ale být pesimistický, musíme se s tím vypořádat. Jsou tam ještě dvě okénka volná. Půjde nejspíše o křídelního hráče a útočníka," pokračoval k tomuto tématu s dalšími podrobnostmi samotný kouč Karel Jarolím.

Ten také do týmu poprvé povolal Ondřeje Petráka z Norimberku, pro něhož to tak tedy bude ve 26 letech premiéra v národním mužstvu. "Podílel se na postupu Norimberku do bundesligy, sledovali jsme ho už v průběhu jara. Nastupoval pravidelně už v posledních přípravných zápasech, takže jsme tušili, že bude v základu. Jeli jsme se na něj osobně podívat a zápas odehrál velice slušně. Navíc může nastoupit jak na pozici v záloze, tak na stoperu," řekl k němu Jarolím.

V týmu se téměř po roce objeví i Bořek Dočkal, jenž z čínského Che-nanu Ťien-jie odešel na hostování do Philadeplhie, kde se mu začalo opět dařit a řekl si tím tak po delší pauze opět o nominaci. "Bořek má v klubu určitá čísla, co se týče asistencí nebo i gólů. Mluvil jsem s ním osobně, těší se, že se tu po delší době ukáže. Věřím, že když už přijede, budeme moci jeho schopností využít," řekl kouč, jenž se následně vyjádřil i k nominaci Jakuba Brabce, který pro změnu noově působí v tureckém Rizesporu. "Jsme rádi, že si našel klub, kde pravidelně nastupuje. Byli jsme s ním v kontaktu, toužil hodně, aby se vrátil, i když to samozřejmě nestačí. Podává slušné výkony."

Právě Brabec je jedním ze dvou typických stoperů nacházející se v aktuální nominaci Karla Jarolíma, tím druhým je Tomáš Kalas. Pozvánku do reprezentace pak dostali hned čtyři praví obránci, přičemž jedním z nich je plzeňský Radim Řezník. Jak ale uvedl Jarolím, právě Řezník, který má doposud na svém kontě jeden reprezentační start z před čtyř let, by se mohl posunout do středu defenzivy. "Záleží, v jakém rozestavení budeme hrát, ti hráči se dají použít na pozici středních obránců," uvedl k tomu hlavní stratég.

Ani jeden Sparťan v národním týmu? Podle Jarolíma by Pražany spíš měli sledovat Rumuni

Karel Jarolím také na úterní tiskové konferenci novinářům vysvětlil, proč se v nynější nominaci nenachází ani jeden zástupce pražské Sparty. Podle něj Pražanům z Letné škodí, že jejich tým nyní sází spíše na zahraniční fotbalisty. "V minulosti byla reprezentace postavená na hráčích Sparty, Slavie a Plzně, ještě předtím to byla třeba Bohemka nebo Dukla," začal na téma Sparta Jarolím.

Sparta se v posledních letech rozhodla přiklonit k internacionalizaci mužstva, což tak za výsledek to, že v úvodních šesti kolech letošní sezóny české nejvyšší fotbalové soutěže 2018/19 do zápasů z Čechů nastoupili pouze čtyři: Martin Frýdek, Josef Šural a Jiří Kulhánek s Matějem Pulkrabem. Daleko pravidelněji za Spartu v současnosti nastupují hned tři Rumuni, což neuniklo ani Karlu Jarolímovi. "Když se na to člověk dívá, tak to spíš vypadá, že je to příprava rumunského nároďáku. Zápasy Sparty by měl spíš sledovat trenér Rumunska než my. Je to k pousmání, ale je to realita," dodal k tomu.

I proto tak tedy může reprezentační zýálohu tvořit hlavně Slávisté, k čemuž napomáhají i zmiňovaní zranění Vladimír Darida a Antonín Barák. Do středu pole by tak mohl Jarolím postavit Josefa Hušbauera, Tomáše Součka a Jana Sýkoru. "Nějaká součinnost tam je a bylo by dobré ji případně zachovat. Když se nestane nic vážného, tak to je jedna z variant, o které uvažujeme," prozradil Jarolím.

Především pro Slávisty by tak mohl být duel s Ukrajinou ještě pikantnější, pokud si vzpomeneme na jejich nedávné duely s Dynemem Kyjev a kontroverze s nimi spojené, kvůli nimž sešívaní dostali od UEFA nemalou finanční pokutu. "Pro nás je důležité, abychom zápas po sportovní stránce dobře odehráli. Ostatní věci neovlivníme, tak nemá smysl se tím zabývat," řekl Jarolím.

Dodejme, že i z nově+ vzniklé Ligy národů UEFA se dá kvalifikovat do příštího mistrovství Evropy 2020, konkrétně z nímůže na závěrečný turnaj postoupit čtyři týmy, jež doplní ty, kteří postoupí z klasické kvalifikace. Soutěž je rozdělena do čtyř lig, jež jsou rozděleny do vícero skupin, v nichž jsou zařazeny týmy podle národních koeficientů a proto se tak v první skupině Ligy B vedle Česka a Ukrajiny nachází i Slovensko.

Nominace české fotbalové reprezentace:

Brankáři: Tomáš Vaclík (FC Sevilla), Tomáš Koubek (Rennes), Jiří Pavlenka (Brémy)

Obránci: Theodor Gebre Selassie (Brémy), Jakub Brabec (Rizespor), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim), Vladimír Coufal (Slavia Praha), Radim Řezník (Plzeň), Tomáš Kalas (Bristol City), Jan Bořil (Slavia Praha), Filip Novák (Trabzonspor)

Záložníci: Jan Kopic (Plzeň), Antonín Barák (Udine), Bořek Dočkal (Philadelphia), Tomáš Hořava (Plzeň), Jakub Jankto (Sampdoria Janov), Ondřej Petrák (Norimberk), Josef Hušbauer (Slavia Praha), Tomáš Souček (Slavia Praha), Jan Sýkora (Slavia Praha)

Útočníci: Michael Krmenčík (Plzeň), Patrik Schick (AS Řím)