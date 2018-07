Vettel vyhrál domácí kvalifikaci, Hamilton skončil po první části po vlastní chybě

Co se stane, když si denně nebudete měnit spodní prádlo? Hrozí vám těchto pět věcí

Oproti dopoledni se německé nebe vyjasnilo a dospělo do oblačného, ale suchého počasí, třebaže na některých místech trati ještě byly stopy vody. Jako první vyrazily na trať Williamsy, ale první čas zajel Leclerc (1:15,203). Pak se dostaly ke slovu Ferrari a Vettel s Räikkönenem si několikrát vyměnili první místo. Hamilton se příliš nepředvedl - 1:13,310, pak měl problémy v zatáčce před Mercedes Arenou a do třetice při nájezdu do rychlého kola nezvládl první zatáčku a skoky přes obrubník nejspíš odnesla převodovka... Okamžitě následoval pokyn k zastavení vozu.

Potíže s řazením měl i Vandoorne, a i když se vrátil na trať v závěru Q1, čas už si nezlepšil. V poslední možné chvíli utekl hrobníkovi z lopaty Sainz, nadějný výkon předvedl Sirotkin, jenž se na rozdíl od Strolla dokázal posunout do Q2.

Prostřední část zahájily oba Haasy a Magnussen se přiblížil nejlepšímu času Vettela z úvodní třetiny. Pozornost se pak soustředila na Bottase, jediného zástupce Mercedesu, jehož výkon 1:12,152 posunul do čela. Jenže když uplynulo z Q2 sedm minut, vyletěl do kačírku v zatáčce Sachs Ericsson a při návratu nanesl na trať spoustu kamínků, proto sáhlo vedení po červené vlajce a čtyři minuty se čekalo na restart.

Do zkrácené části vyrazil Verstappen, který zkoušel nejdřív měkkou směs (1:13,440), ale vsadil potom na jistotu a přešel na ultraměkkou - 1:12,188. Na další pokusy rezignoval Ricciardo, kterého stejně čekala penalizace, stejně jako oba vozy Ferrari. Alonso posledním možným pokusem poskočil jen na 11. příčku, opět v posledním kole proklouzl výš Sainz.

Smolařem poslední části byl Räikkönen - při prvním pokusu vyjel v zatáčce 13 příliš daleko za okraj a to ho stálo cenné setiny, v druhém mu vůbec nevyšel druhý sektor a díky tomu přišel o první řadu. Prakticky všichni piloti při druhých pokusech vykázali zlepšení, což byl především případ Sainze (byť si polepšil o pouhé místo), Bottasovi nestačil ani maximální výkon, Vettel nakonec svůj pokus, který končil po zástupci Mercedesu, proměnil ve své 55. pole position.

KVALIFIKACE NA GRAND PRIX NĚMECKA

1. Sebastian VETTEL (D), Ferrari - 1:11,212

2. Valtteri BOTTAS (SF), Mercedes - 1:11,416

3. Kimi RÄIKKÖNEN (SF), Ferrari - 1:11,547

4. Max VERSTAPPEN (NL), Red Bull - 1:11,822

5. Kevin MAGNUSSEN (DK), Haas - 1:12,200

Podrobné zpravodajství na www.f1news.cz.