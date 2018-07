Na příštích ZOH bude sedm nových disciplín. I kvůli genderové vyváženosti

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

V Číně za čtyři roky pak vedle výše zmiňovaných disciplín bude k vidění soutěže mužů a žen v lyžařském Big Airu či smíšené závody ve snowboardcrossu. A nejen v něm, ale i v short tracku a akrobatickém lyžování. „Přidáním těchto disciplín jsme opět ukázali, že chceme hry pro mladé a hry genderově vyrovnané,“ stojí konkrétně v prohlášení MOV.

Sportovní fanoušci možná mohou být zklamaní z toho, že nové rozhodnutí MOV bude znamenat, že se dalších zimních Her zúčastní o 41 sportovců méně, než jak tomu bylo posledně. Zároveň to ale znamená, že se pod pěti kruhy objeví více žen a to i díky rozšíření ženského hokejového turnaje, kterého se nově zpúčastní o dva týmy navíc. Biatlon, lyžařské a snowboardové disciplíny přichází o 41 účastnických míst, rychlobruslení pak o 26.

Dodejme, že vedle Zimních olympijských her v Pekingu 2022 se nyní v Lausanne jednalo i o Letních olympijských hrách, které se za dva roky uskuteční pro změnu v Tokiu. I zde budou k vidění změny, poprvé jsou totiž mezi olympijské sporty zařazeny například skateboarding, surfing či stále populárnější basketbal 3 na 3. Kromě to pak byl schválen prohram tohoto sportovního svátku, během kterého se tak rozdělí 339 sad medailí ve 33 odvětvích a jedná se tak o dosud nejvyšší počet cenných kovů, které budou k dispozici.