Kvůli angíně přijde oštěpař Veselý o Berlín, nahrazuje ho Jílek

Jaroslav Jílek se sice v kvalifikačním období ukázal splněním potřebného limitu k tomu, aby se do Berlína mohl podívat, protože ale v letošních českých tabulkách figuroval až na čtvrté pozici. Nyní se tedy nakonec do německé metropole podívá spolu s dalšími českými oštěpaři Jakubem Vadlejchem a Petrem Frydrychem.

Co se týče Vítězslava Veselého, tak ten se kvalifikoval do Berlína svým výkonem dalekým 82,30 metru, přičemž přes osmdesátimetrovou metrovou se se svým oštěpem dostal letos třikrát. Do nedávného zmiňovaného republikového mistrovství byl v českých tabulkách celkově druhý za nedostižným Jakubem Vadlejchem (89,02). Před týdnem na Kladě však zazářil svým hodem dlouhým 83,35 Petr Frydrych, díky čemuž tak právě Frydrych na mítinku ve středočeském městě triumfoval.

I proto se i přes svůj výkon 81,44 metru do Berlína v tu chvíli nemohl podívat čtvrtý Jaroslav Jílek, osmadvacetiletý atlet ale přeci jenom tedy nakonec do Německa zavítá. Naváže tak tím na svou účast na loňské světovém šampionátu v Londýně, kam se dostal díky tomu, že dostal pozvání ze strany samotné Mezinárodní atletické federace IAAF. Do finále se ale tehdy nedokázal probojovat. Na ME byl přítomen před dvěma lety v Amsterdamu, kde skončil desátý.

Dodejme, že do Berlína podle již dříve schválené nominace odcestovalo celkem 49 reprezentantů.

Nominace ČR na ME v atletice v Berlíně:

Muži: Zdeněk Stromšík, Dominik Záleský, Jan Veleba (všichni 100 a 4x100 m), Jan Jirka (200 a 4x100 m), Pavel Maslák (400, 4x100, 4x400 m), Michal Desenský, Patrik Šorm (oba 400 a 4x400 m), Filip Šnejdr, Lukáš Hodboď (oba 800 m), Jakub Holuša (1500 m), Vít Müller (400 m př. a 4x400 m), Michal Brož, Martin Tuček (oba 400 m př.), Jan Kudlička (tyč), Radek Juška (dálka), Tomáš Staněk (koule), Jakub Vadlejch, Jaroslav Jílek, Petr Frydrych (všichni oštěp), Jan Doležal, Marek Lukáš (desetiboj), Lukáš Gdula (50 km chůze), Jiří Kubeš (4x100 m), Roman Flaška, Jan Tesař (oba 4x400 m).

Ženy: Klára Seidlová (100 a 4x100 m), Marcela Pírková (200 a 4x100 m), Lada Vondrová, Zdeňka Seidlová, Alena Symerská (všechny 400 m), Simona Vrzalová, Diana Mezuliáníková, Kristiina Mäki (všechny 1500 m), Eva Vrabcová Nývltová (maraton), Zuzana Hejnová (400 m př.), Lucie Sekanová (3000 m př.), Lada Pejchalová, Michaela Hrubá (výška), Amálie Švábíková (tyč), Markéta Červenková (koule), Eliška Staňková (disk), Kateřina Šafránková (kladivo), Nikola Ogrodníková, Irena Šedivá (obě oštěp), Kateřina Cachová (sedmiboj), Anežka Drahotová (20 km chůze), Lucie Domská, Jana Slaninová, Barbora Dvořáková (obě 4x100 m)