ME v atletice: Sprinter Stromšík i koulař Staněk postoupili do finále jen těsně. Dál jde i dálkař Juška

Protože Němci dávají koulařské disciplíně zvláštní váhu, a to především proto, že právě v kouli věří hlavně svému Davidu Storlovi, rozhodli se organizátoři letošního evropského šampionátu přesunout kruh pro koulaře do centra německé metropole a zřejmě jako by tato skutečnost zanechala na Tomáši Staňkovi následky. Jakoby se nemohl s netradičním prostředím od začátku sžít a možná i proto jeho první pokus zamířil mimo potřebnou výseč. K tomu, aby se závodníci nakonec podívali do finále, potřeboval každý z nich překonat metu 20,40 metru a pro českého reprezentanta tohle zrovna nikterak většinou není nepřekonatelná hranice.

V druhém pokusu ale zaznamenal hod daleký 19,77 metru, který ho sice do finále dostával, ovšem jistotu to Staňkovi nijak nedávalo. Nebyl tak daleko od toho, aby tak navázal na překvapivě brzký konec z olympiády v Riu de Janeiro v roce 2016 či z MS 2015 v Pekingu nebo z ME v Curychu, jež se konalo před čtyřmi lety. Naštěstí pro Staňka však neměli potřebnou fazónu ani většina jeho soupeřů a proto se tak nakonec mohl český atlet radovat z postupu do finále, i když po kvalifikaci skončil až na 11. místě.

Daleko snazší to měl s postupem domácí koulař David Storl, který hned svým prvním pokusem překonal onu metu 20,40 metru. Stejně tak si v kruhu počínali i jeho soupeři Michal Haratyk z Polska a Stipe Žunič z Chorvatska, který mimochodem na loňském světovém šampionátu v Londýně získal nečekaně bronz, díky čemuž tak tehdy zůstal český koulař bez cenného kovu.

Juška postoupil do finále dálky až díky svému druhému pokusu, ze sprinterů postoupil z rozběhů Stromšík

I u dálkaře Radka Jušky se čekalo, že s postupem do finále ve své disciplíně nebude mít sebevětší problém a že se se svým sektorem pro kvalifkační den rozloučí hned po svém prvním skoku. Závodníci zde potřebovali skočit více než osm metrů, aby měli jistotu účasti ve finále, Juškovi se přeci jenom podařilo postoupit i přesto, že zaznamenal ve svém druhém pokusu skok daleký 787 metrů, jež ho zařadil na sedmé postupové místo. Přes osmimetrovou hranici se v kvalifikaci dostali pouze Řek Miltiádis Tentóglu a domácí Fabian Heinle.

Ze sprinterského tria Veleba, Záleský, Stromšík postoupil z rozběhů do semifinále pouze posledně jmenovaný, jenž ve svém rozběhu sice skončil až na čtvrté pozici, jeho výsledný čas 10,39 sekundy však nakonec k postupu stačil. "Cíl jsem splnil, postoupil jsem do semifinále, ale chtěl jsem běžet o hodně rychleji," řekl po závodě a zároveň si postěžoval na dlouhou dobu, kterou musel strávit před tím, než se vůbec na stadion dostal. "Můj projev se mi nelíbil. Na rozcvičováku to jelo, ale v závodě to zmizlo. Doufám, že se to objeví zpátky."

Dodejme, že Záleský, pro něhož to byla premiérová účast na ME, zaznamenal čas 10,55 sekundy, Veleba pak ve svém rozběhu do cíle dorazil o tři setiny rychleji. V obou případech ale závodníci zůstali daleko za svým maximem. Nejrychlejší za sprinterů vůbec byl Nizozemec Churandy Martina (10,24), obhájce zlata z posledního ME v Amsterdamu.

I z rozběhů v rámci čtvrtky překážek z trojice českých závodníků postoupil jediný a to Michal Brož (50,74). Tomu se již počtvrté ve své kariéře podařilo postoupit do semifinále této dsciplíny na ME. Nyní byl součástí nejrychlejšího rozběhu.

Kdo se také zúčastnil kvalifikačního dne, ale dál se mu postoupit nepodařilo, tak to byla sprinterka Klára Seidlová. Ta skončila šestá s časem 11,63, což jí na postup dál nestačilo a nedokázala tak navázat na své letošní o několik skund rychlejší časy.

Mistrovství Evropy v atletice v Berlíně (6.8-2018):

Rozběhy a kvalifikace:

MUŽI:

100 m:

1. Martina (Niz.) 10,24,

...

14. Stromšík 10,39 - postoupil do semifinále,

25. Veleba 10,52,

31. Záleský (všichni ČR) 10,55 - nepostoupili.

400 m př.:

1. Coroler (Fr.) 50,10,

...

11. Brož 50,74 - postoupil do semifinále,

16. Müller 51,00,

21. Tuček (všichni ČR) 51,63 - nepostoupili.

Dálka

1. Tentóglu (Řec.) 815,

...

7. Juška (ČR) 787 - postoupil do finále.

Koule:

1. Storl (Něm.) 20,63

11. Staněk (ČR) 19,77 - postoupil do finále

Kladivo:

1. Fajdek (Pol.) 77,86.

ŽENY:

100 m:

1. Kwayieová (Něm.) 11,30,



...

15. K. Seidlová (ČR) 11,63 - nepostoupila