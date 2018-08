Hanbaté vítězství. Šampionka z Nizozemí si zapomněla vzít na závod plavky

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Dopřáváte si pozdní večeře? Vědci zjistili, co se poté děje ve spánku s vaším tělem

Dá se Země do pohybu? Počasí vyžene lidi z domů, uprchlíků budou miliardy, spočítali vědci

Van Rouwendaalová triumfovala na jezeře Loch Lomond o více než sedm sekund před Italkou Giulií Gabrielleschiovou. Na startu ale dost zaskočila svého kouče.

"Divil se, jak si proboha jako plavec můžu zapomenout plavky. Ale co, řekla jsem si, že holt poplavu nahá, proč by ne. A i tak jsem vyhrála," popisovala Van Rouwendaalová.

zdroj: YouTube

Po závodě jen hodně rychle spěchala do šaten a měla tak co vysvětlovat jednomu z inspektorů závodu. "Říkal mi: 'Musíte se převléknout tady'. A já mu odpověděla: 'Chápu, ale myslím, že to nepůjde, protože jsem pod neoprénem nahá'," popsala Van Rouwendaalová.

Přiznala, že je mimořádně pověrčivá, takže lze čekat, že pouze v neoprénu bude plavat jak sobotní štafetu, tak i nedělní závod na 25 kilometrů.