ME v atletice: Češi se dočkali první medaile. Oštěpařka Ogrodníková vybojovala stříbro!

Zlato si z tohoto finálového závodu domácí reprezentantka Christin Hussongová, jež hodila svůj oštěp k 67,90 metrům. Pro Ogrodníkovou to znamenalo potvrzení její skvělé letošní sezóny, vždyť letos hned třikrát poznala jaké je to stát na stupních vítězů v rámci Diamantové ligy, přičemž ve švýcarském Lausanne dokonce triumfovala.

Stříbrnou medaili Ogrodníková bere poté, co v prvním hodu tedy hodila 61,85 metru a protože se dalším soupeřkám kromě zmiňované Němky už nedařilo tolik jako Češce, mohla se Ogrodníková nakonec radovat ze zisku první medaile pro českou atletiku na letošním ME. Po svém úspěchu se novinářům svěřila s jakou náladou vstupovala do finálového klání. "Měla jsem takovou bojovnou náladu, že jsem věděla, že si jdu pro medaili. Nebyla jsem vůbec rozklepaná, spíš jsem šla do toho moc," řekla konkrétně.

Přestože výkon 61,85 metru se nikterak nepřiblížil k těm výkonům, které předváděla Ogrodníková doposud v letošní sezóně, je česká atletka i tak spokojena, že jí to stačilo k zisku tolik vytoužené medaili. "Nevěřila jsem, že ten výkon bude stačit. Říkala jsem si, že dneska těch 64,65 můžu hodit a tohle bude výkon na medaili. Vůbec jsem nečekala, že se holky budou trápit jako já."

Německé publikum se mimochodem radovalo z oštěpařského zlata druhý den za sebou. Poté, co se ve čtvrtek ze zlata radoval Thomas Röhler, navázala na něj právě Hussongová, která ukazovala svou dominanci již v kvalifikaci, kde se jí podařilo předitt sedmašedesátimetrovou hranici.

Mistrovství Evropy v atletice v Berlíně (10.8.2018):

FINÁLE - MUŽI

400 m:

1. Hudson-Smith (Brit.) 44,78

2. K. Borlée 45,13

3. J. Borlée (oba Belg.) 45,19

4. Zalewski (Pol.) 45,34

5. Janežič (Slovin.) 45,43

6. Husillos (Šp.) 45,61

1500 m:

1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:38,10

2. Lewandowski (Pol.) 3:38,14

3. Wightman (Brit.) 3:38,25

4. H. Ingebrigtsen (Nor.) 3:38,50

5. Grice (Brit.) 3:38,65

6. Bertašius (Lit.) 3:39,04

110 m př. (vítr 0,0 m/s):

1. Martinot-Lagarde (Fr.) 13,17

2. Šubenkov (Rus.) 13,17

3. Ortega (Šp.) 13,34

4. Czykier (Pol.) 13,38

5. Traber (Něm.) 13,46

6. Pozzi (Brit.) 13,48

FINÁLE - ŽENY:

800 m:

1. Pryščepová (Ukr.) 2:00,38

2. Lamoteová (Fr.) 2:00,62

3. Ljachovová (Ukr.) 2:00,79

4. Traceyová (Brit.) 2:00,86

5. Sabatová (Pol.) 2:01,26

6. Sharpová (Brit.) 2:01,83

400 m př.:

1. Sprungerová (Švýc.) 54,33

2. Ryžykovová (Ukr.) 54,51

3. Beesleyová (Brit.) 55,31

4. Claesová (Belg.) 55,31

5. Pedrosová (It.) 55,80

6. Rudakovová (Rus.) 55,89

Výška:

1. Lasickeneová (Rus.) 200

2. Demirevová (Bul.) 200

3. Jungfleischová (Něm.) 196

4. Palšyteová (Lit.) 196

5. Tabašnyková (Ukr.) 194

6. Hrubá (ČR) 191

Trojskok:



1. Papahrístuová (Řec.) 14,60

2. Gierischová (Něm.) 14,45

3. Peleteirová (Šp.) 14,44

4. Panturoiuová (Rum.) 14,38

5. Minenková (Izr.) 14,37

6. Petrovová (Bul.) 14,26

Oštěp:

1. Hussongová (Něm.) 67,90

2. Ogrodníková (ČR) 61,85

3. Jasiunaiteová (Lit.) 61,59

4. Ratejová (Slovin.) 61,41

5. Chaladovičová (Běl.) 60,92

6. Alaisová (Fr.) 60,01

7. Šedivá (ČR) 59,76

Sedmiboj:

1. Thiamová (Belg.) 6816 (100 m př.: 13,69 - výška: 191 - koule: 15,35 - 200 m: 24,81 - dálka: 660 - oštěp: 57,91 - 800 m: 2:19,35)

2. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 6759 (13,34 - 191 - 13,09 - 22,88 - 668 - 42,16 - 2:09,84)

3. Schäferová (Něm.) 6602 (13,33 - 179 - 14,12 - 23,75 - 624 - 53,73 - 2:14,65)

4. Dadicová (Rak.) 6552

5. Vetterová (Niz.) 6414

6. Cachová (ČR) 6400 (13,29 - 185 - 12,71 - 24,25 - 636 - 44,64 - 2:14,91)

KVALIFIKACE - MUŽI:

800 m:

1. Kszczot (Pol.) 1:46,11



...

8. Hodboď (ČR) 1:46,57 - postoupil do finále

110 m př. - semifinále:

1. Ortega (Šp.) 13,21

4x400 m - rozběhy:

1. Británie (Chalmers, Cowan, Yousif, Rooney) 3:01,62

2. Francie (Anne, Hanne, Atine, Jordier) 3:01,67

3. ČR (Šorm, Desenský, Müller, Maslák) 3:02,52 - český rekord

4. Belgie (Watrin, Vanderbemden, Sacoor, D. Borlée) 3:02,55

Tyč:

1. R. Lavillenie, Chapelle (oba Fr.)

Lisek

Wojciechowski (oba Pol.)

Guttormsen (Nor.) všichni 561

...

25. Kudlička (ČR) 536 - nepostoupil

Trojskok:

1. Copello (Ázerb.) 16,82

KVALIFIKACE - ŽENY:

200 m ženy - rozběhy:

1. Müllerová (Něm.) 23,06

...

15. Pírková (ČR) 23,72 - nepostoupila

Semifinále:

1. Asherová-Smithová (Brit.) 22,33

1500 m - rozběhy:

1. Ennaouiová (Pol.) 4:08,60

...

5. Vrzalová 4:09,11

10. Mezuliáníková 4:09,98 - postoupily do finále

14. Mäki (všechny ČR) 4:10,35 - nepostoupila

3000 m př. - rozběhy:

1. Schlumpfová (Švýc.) 9:32,32

...

25. Sekanová (ČR) 9:50,38 - nepostoupila

4x400 m - rozběhy:

1. Itálie 3:27,63

Kladivo:

1. Wlodarczyková (Pol.) 75,10

...

22. Šafránková (ČR) 64,85 - nepostoupila