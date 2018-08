Basketbalista Curry změřil síly s profesionálními golfisty, byl to výprask

Curry (30) obsadil poslední 154. místo. Zahrál v součtu dvou kol 157 ran, o devět víc než loni. Za průběžně vedoucím Alexem Prughem zaostal o 33 úderů, par překročil o 17.

"Jednou se vám daří, jindy ne, aniž byste tušili, co děláte špatně. Je to stejné jako v basketu, když vám to nepadá do koše," řekl Curry.

"Snažil jsem se soustředit na každou ránu a užít si to, aniž bych se stresoval výsledkem," dodal.