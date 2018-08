ME v atletice: Chodkyně Drahotová bere stříbro! Mužský i ženský závod ovládli Španělé

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Původně měl závod chodkyň odstartovat již v devět hodin ráno, ale kvůli hlášenému úniku plynu poblíž trati, po které měly závodnice svůj závod absolvovat, se nakonec uskutečnil o necelé dvě hodiny později. Proto se tak ženy na trati objevily společně s muži, tato záležitost naštěstí nikterak nenarušila soustředěnost české závodnice Anežky Drahotové.

To bylo znát během závodu, ve kterém se rodačka z Rumburku pohybovala vepředu a místy i udávala tempo. Navázal tak svým berlínským výkonem na ty z letošní sezóny a potvrdila tak, že zdravotní problémy, které závodnici v minulosti trápily, jsou už skutečně jen minulostí. Protože v květnu zaznamenala výsledný čas v Číně 1:28:40, patřila česká reprezentantka na berlínském ME mezi favoritky. Větší šanci na úspěch v tomto závodě pak měla poté, co se v Berlíně chodeckého závodu nezúčastnila Španělka Júlia Takácsová, jelikož ta se pro tento šampionát rozhodla pro padesátikilometrovou trať.

Od začátku samotného berlínského závodu byla Drahotová nepřehlédnutelná a to nejen díky své výšce, díky níž tak byla nejvyšší účastnicí v rámci celého startovního pole, ale i díky tomu, že, jak již bylo zmiňováno, vedla balík závodnic, kterým tak udávala tempo. Závodnice zrovna míjely pátý kilometr, když se Drahotová rozhodla ke svému prvnímu trháku, nicméně tehdy dlouho netrval, jelikož její soupeřky dokázaly včas zareagovat. Zanedlouho se o únik pokoušela Litevka Živile Vaiciukevičiuteová, jenže ani ta vepředu osamocená dlouho nevydržela.

Až po dalších sedmi kilometrech se třiadvacetiletá Češka opět utrhla od svých sokyň, přičemž akceptovat toto tempo tehdy dokázala jen Italka Antonella Palmisanová, jež na loňském světovém šampionátu získala bronz. V tu dobu Češce přišlo vhod, že se ženský závod běžel společně s tím mužským, neboť když muži, kteří byli o okruh napřed, zrovna míjeli závodnice, odtrhla se Drahotová i od dotírající Italky. Co se týče další chodkyně z Apeninského poloostrova Eleonory Giorgiové s níž se spíše počítalo, že bude zatápět české reprezentantce, té se nedařilo úplně podle jejích představ, nakonec byla i ze závodu rozhodčími diskvalifikována.

Když do cíle zbývalo posledních pět kilometrů, začala tehdy nebezpečně vystrkovat růžky do té doby nenápadná Španělka María Pérezová. Ta po překonání své krize najednou předešla českou závodnici a od té doby už nikoho před sebou nepustila. Vyvrcholila tím tak španělská radost, o kterou se chvíli před tím v mužském podání postaral Álvaro Martín, jenž tak skvěle zastoupil krajana a obhájce evropského titulu Miguela Ángela Lópeze, jemuž se tentokrát tolik nedařilo. Navíc druhý v mužském závodě skončil další Španěl Diego García Carrera.

To výtečné druhé místo mezi ženami brala Anežka Drahotová, jež po závodě nešetřila úsměvem a navázala tak na bronz z evropského šampionátu v Curychu, jenž se konal před čtyřmi lety. Třetí pak do cíle dorazila Italka Antonella Palmisanová.

Mistrovství Evropy v atletice v Berlíně:

FINÁLE - MUŽI:

20 km chůze:

1. Martin 1:20:42

2. García (oba Šp.) 1:20:48

3. Mizinov (Rus.) 1:20:50

4. Stano (It.) 1:20:51

5. Brembach (Něm.) 1:21:25

6. López (Šp.) 1:21:27

FINÁLE - ŽENY:

20 km chůze:

1. Pérezová (Šp.) 1:26:36

2. Drahotová (ČR) 1:27:03

3. Palmisanová (It.) 1:27:30

4. Virbalyteová 1:27:59

5. Vaiciukevičiuteová (obě Lit.) 1:28:07

6. Garcíaová (Šp.) 1:28:15