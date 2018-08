ME v atletice: Běžkyně Vrabcová-Nývltová dokázala překonat český rekord a získala bronz!

Berlín - Česká atletická výprava se v rámci letošního mistrovství Evropy v atletice v Berlíně může radovat ze zisku dalšího cenného kovu. V neděli se tak stalo díky běžkyni Evě Vrabcové-Nývltové, která si na maratonské trati doběhla pro bronzovou medaili, přičemž lepší už byly pouze Běloruska Volha Mazuronaková a Francouzka Clémence Calvinová. Protože česká reprezentantka doběhla do cíle po 2 hodinách, 26 minutách a 31 sekundách, znamená to, že tak překonala český rekord, jenž tak vylepšila skoro o půl minuty. Je to tedy tak třetí medaile po dvou stříbrných medailích, které získaly v minulých dnech oštěpařka Nikola Ogrodníková a chodkyně Anežka Drahotová.