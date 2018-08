Na Kontinentálním poháru v Ostravě se představí čtyři Češi. Vedle Ogrodníkové i Staněk s Vrzalovou a Vadlejchem

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Dopřáváte si pozdní večeře? Vědci zjistili, co se poté děje ve spánku s vaším tělem

Zabíjíte doma pavouky? Experti prozradili mnoho důvodů, proč byste to dělat neměli

Že se v Ostravě bude druhý zářijový víkend skutečně na co dívat, to už je jasné z toho, že jenom za Evropu budou bojovat ve svých disciplínách poslední mistři vicemistři Evropy, které vzešly ze zmiňovaného berlínského šampionátu. A protože má pořadatelská země právo udělit pro své reprezentanty tři divoké karty, Česká republika tak samozřejmě učinila a rozhodla tak, že se Kontinentálního poháru mimo jiné zúčastní i koulař Tomáš Staněk, jenž v Berlíně skončil na čtvrtém místě.

Kromě něj pak divokou kartu dostala i mílařka Simona Vrzalová, která pro změnu ve své disciplíně v Berlíně skončila na výtečném pátém místě, a oštěpař Jakub Vadlejch. Jak prozradilo samotné vedení Českého atletického svazu, bylo by rádo, kdyby se Kontinentálního poháru zúčastnila i výškařka Michaela Hrubá, která si v německé metropoli pro změnu vylepšila svůj osobní rekord a nakonec se umístila na konečné šesté pozici.

"Tomáš Staněk se Simonou Vrzalovou byli navrhnuti svazem podle nejlepších umístění na mistrovství Evropy. Jakub Vadlejch předpokládáme, že dokáže týmu Evropy výrazně pomoci v bodovém zisku. Výšku žen nám Evropská atletika nedovolila obsazovat," uvedl konkrétně Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu, který je však zároveň i šéfem organizačního výboru.

Pro obě české atletky, které budou v září v Ostravě oblékat ve svých disciplínách evropský dres (tedy jak pro Ogrodníkovou, tak pro Vrzalovou), je radost, že budou na takovéto prestižní akci závodit před domácím publikem. Navíc Ogrodníková spolu s Vzalovou jsou v Ostravě jako doma. "Jsem ráda, že půjde o jiný typ soutěže, než na jaký jsme zvyklé. Těším se, že s Christin (Hussongovou) vytvoříme skvělou dvojici pro Evropu, a věřím, že předvedu kvalitní výkon," řekla stříbrná oštěpařka. Mílařka Vrzalová je pak ze zisku divoké karty šokována. "Je to největší závod, který může být kromě olympiády. Hrozně se těším. Každopádně doufám, že si spravím náladu po mistrovství Evropy," okomentoval pak svou účast na nadcházející akci koulař Staněk.

Dodejme, že vedle Evropy své týmy do Ostravy přivezou i další kontinenty. Konkrétně tak učiní Amerika, Afrika a společný tým pak bude mít Asie a Oceánie. Každý z těchto kontinentů vyšlou do Ostravy do každé disciplíny dva závodníky a závodnice.