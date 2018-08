Nový model Davis Cupu v ohrožení. Proti se vyslovila i Austrálie

Protinožci jsou nejúspěšnějším národem v historii bojů o "salátovou mísu", vždyť v minulosti jí získali hned osmadvacetkrát. Proto tak může mít jejich hlas proti novému formátu velkou váhu. Kromě formátu se navíc Austrálii nelíbí ani jeho financování. A to proto, že peníze na tuto novou soutěž mají přitékat ze strany investiční skupiny Kosmos španělského fotbalisty Gérarda Piquého. Konkrétně má jít o 3 miliardy dolarů (zhruba 60 miliard korun) během 25 let. A Australané by tak rádi viděli transparentní finanční záruky pro každého z 18 účastníků, kteří tak ztratí výhodu domácího prostředí.

S novým zamýšleným formátem se nikterak neztotožnil ani starý kontinent zastoupený Vladimirem Dmitrijevem, šéfem evropské federace Tennis Europe, pod níž spadá celkem 50 zemí. Ten se totiž rozhodl poslat Mezinárodní tenisové federaci ITF, která má Davis Cup na starosti, dopis, ve kterém si taktéž stěžoval na finanční neprůhlednost. Připomněl v něm, že se v minulosti hovořilo o 120 milionů ročně, nyní už jen o třetině z této částky. A vyjádřil také obavu nad tím, co bude dál v případě, že se nový formát u veřejnosti neuchytne.

Jak pak informuje agentura Reuters, Davis Cupu by mohl v nejbližších letech konkurovat Světový pohár družstev, jenž by měl být pod kuratelou Asociace tenisových profesionálů (ATP). Ten se již v minulosti hrál a to až do roku 2012 v německém Düsseldorfu a navíc za výrazně skromnějšího financování. Nyní by ale měl podle posledních informací získat dotaci ve výši 15 milionů dolarů, což by tomuto turnaji umožnilo, aby se výsledky započítávaly tenistům do světového žebříčku.

Není bez zajímavosti, že nový ročník znovuzrozeného týmového Světového poháru by se měl odehrát v roce 2020 právě v Austrálii. A zřejmě především proto tak zaznívá z Austrálie kritika Davis Cupu, se kterým by mohl mít Světový pohár termínovou kolizi.