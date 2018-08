Na starosti má německého talenta. Ivan Lendl má nové angažmá

New York - Čtvrtý nejlepší tenista současnosti Němec Alexander Zverev představil veřejnosti svého nového trenéra a jeho jméno zaujme především české tenisové fanoušky. Stal se jím to nejúspěšnější hráč tuzemské tenisové historii Ivan Lendl a má to být právě on, kdo by se měl postarat o to, aby z německého talentu vybrousil ten nejlepší diamant a pomohl mu tak vyhrávat tolik vytoužené grandslamy. Pro Ivana Lendla je to první trenérské angažmá poté, co skončil u Andyho Murrayho, jenž tak byl doposud jediným tenistou na okruhu ATP, kterého jako kouč vedl a se kterým v minulosti dokázal vyhrát několik grandslamů.